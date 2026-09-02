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市場對央行升息預期再度升溫

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

不過，央行強調，公債標售利率上升不能直接等同於央行即將升息。公債殖利率是市場對未來經濟、通膨、國際利率與資金供需等因素的綜合定價，本次標售結果更直接反映的是「市場認為資金價格變貴」，而非央行已釋放明確升息訊號。

本期公債公告投標倍數1.57倍；最低得標利率1.7%，最高1.82%，加權平均得標利率1.779%。最高標售結果落在市場預期的1.80%至1.82%區間上緣，顯示投資人對中期政府債券要求利率水準已明顯提高。

值得注意的是，這次5年期公債利率飆高並非突然出現，而是與次級市場走勢一致。今年2月標售同年期公債時，5年期指標公債次級市場殖利率約1.3377%，截至8月28日次級市場利率已升至1.793%，約走高45個基本點；本次標售最高得標利率較2月增加47.9個基本點，兩者走勢相當貼近，顯示此次標售主要反映市場資金價格與債券殖利率整體上行，而非單一標售事件造成。

央行 升息 公債

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