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全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。路透
歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。路透

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

另外，美國8月製造業PMI終值為53.9，稍優於預估，ISM製造業指數雖不如預期，且從前月的55.6降至54.6，但仍連續第八個月擴張，且是2022年4月來次高。

標普全球編製的RatingDog中國製造業採購經理人指數（PMI），8月升至51.5，不僅持續站在景氣榮枯分界50之上，也高於路透訪調經濟學家預估，這顯示AI需求替大陸部分產業帶來支撐。但官方PMI仍處於萎縮，凸顯整體經濟復甦依然脆弱。

日本製造業動能進一步增強，8月製造業PMI升至54.9，寫4月以來最高，並為連續八個月擴張。受惠於半導體和AI相關產品需求強勁，新訂單創2018年1月以來最大增幅。

標普全球市場財智主管費德斯說：「整體而言，製造業看來很有條件延續強勁表現，特別是考量到AI相關產業的需求。」

南韓製造業PMI雖從7月的53.1，8月降至52.3，但仍連續第九個月高於50，原因是外銷暢旺，8月出口年增幅高達68.7%。標普全球市場財智經濟學家歐文說，出口需求大增令人振奮，顯示企業仍受惠於這波「AI和半導體超級周期」。

台灣、馬來西亞製造業數據略降，但持續擴張。台灣8月製造業PMI為54.7，略低於7月的55.1；馬來西亞也從50.7降至50.2。

歐元區方面，8月製造業PMI升至52.7，為2022年5月來最高。標普全球市場財智的資深經濟學家海斯表示：「8月PMI是迄今最明確的跡象，顯示歐元區工業擺脫油價震撼與中東戰爭引發的供應中斷。訂單成長轉強，部分原因是出口需求復甦，應該有助本波擴張。」

製造業 PMI 歐元區

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