全球債市爆拋售潮 日公債殖利率30年最高

全球政府債券拋售潮一日持續升溫，日本公債殖利率衝上卅年來最高，美國、英國和德國公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高，投資人對通膨、能源價格上漲及各國不斷擴大的財政赤字與債務感到不安，全球借貸成本進一步上升。

日本十年期公債殖利率一日盤中一度觸及百分之三，是一九九六年以來首見，也是本世紀首次觸及這項心理關卡，稍後小幅回落至百分之二點九九。相比去年同期約百分之一點五，日債殖利率在短短一年內已翻倍。

全球公債拋售潮影響股市，美股一日早盤四大指數盡墨。道瓊工業指數早盤下跌百分之○點五，標普五百指數跌百分之○點六，那斯達克指數跌百分之一，費城半導體指數跌百分之二。台積電ＡＤＲ遊走平盤，輝達走低百分之二。

日本十年期公債殖利率一日盤中觸及百分之三心理關卡。路透

日本升息預期 加重賣壓

升息預期是推動日本債券遭拋售的主要因素。日本媒體ＮＨＫ引述美國官員報導，美國財政部長貝森特在Ｇ20財長與央行首長會議期間，分別與日本財務大臣片山皋月及日本銀行總裁植田和男會面，並表示日本下一步應該升息。

美日聯手干預匯市，日圓一度從約一六四兌換一美元升至一五五，但近期又跌回一六○日圓附近。

分析家說，日本目前基準利率僅百分之一，美國則是百分之三點五至三點七五，雙方利率差距太大，導致投資人傾向借日圓賣出並買入美元資產，讓日圓面臨貶值壓力。

日本公債殖利率升抵百分之三，也加大日本政府財政壓力。日本政府以百分之三點八的利率作為明年三月起新年度的預算假設，財務省要求編列創紀錄的卅六點六兆日圓償債支出。

中東衝突延續 油價難降

彭博全球政府債券指標殖利率已升至百分之三點七二，創二○○八年以來最高；美國十年期公債殖利率攀升至百分之四點七八，創二○二五年一月以來最高，卅年期公債殖利率則持續徘徊在約廿年高點。英國十年期公債殖利率升至二○○七年年中以來最高，德國十年期公債殖利率則升至二○一一年以來高點，澳洲十年期公債殖利率也創二○一一年以來新高。

紐約時報報導，全球債券遭拋售背後有多項共同因素。首先是油價上漲重新點燃通膨疑慮，中東衝突延續，國際油價及天然氣價格居高不下，布倫特原油一日突破每桶九十美元，較戰前高出近百分之卅。汽油、柴油等精煉燃料價格漲幅甚至更大，可能進一步推升通膨。

能源價格上升加重亞洲及歐洲能源進口國政府支出，使原本已緊張的財政狀況雪上加霜。美國政府債務上月首次突破四十兆美元，相當於經濟規模的百分之一百廿以上；法國公共債務超過三點五兆歐元，占ＧＤＰ約百分之一一七；日本政府債務更超過經濟規模兩倍。

財政赤字擴大 困擾各國

投資人擔心各國政府是否有能力控制不斷擴大的財政赤字。在法國，市場疑慮尤其明顯。隨著明年總統大選逼近，投資人認為目前主要候選人都缺乏足以有效降低債務的可信計畫，使法國逐漸成為歐洲最受關注的債券市場之一。

此外，人工智慧熱潮也意外推升債券殖利率。科技企業為興建ＡＩ資料中心及相關基礎設施，大量透過發行公司債籌措資金，數十億美元資金湧入債券市場，不僅增加整體債券供給，也分散投資人對政府公債需求。