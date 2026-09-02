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台股重挫拖累績效…三大退休基金7月虧近3,000億元 勞動基金損失最嚴重

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
7月台股重挫，也影響政府三大退休基金投資績效，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，7月收益合計回吐2,991.4億元。 聯合報系資料照
7月台股重挫，也影響政府三大退休基金投資績效，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，7月收益合計回吐2,991.4億元。 聯合報系資料照

7月台股重挫，也影響政府三大退休基金投資績效，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，7月收益合計回吐2,991.4億元。其中，光是勞動基金，7月就虧損2,463.7億元，不過前七月累計仍賺逾1.9兆元。

勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資績效，整體勞動基金規模為9兆826.6億元，7月受台股重挫拖累，單月虧損2,463.7億元。這是今年以來，繼3月受中東戰火波及而大虧3,700多億元後，今年第二次單月獲利回吐。

不過今年勞動基金也多次寫下獲利「天花板」，4月大賺逾兆元，其餘各月亦多有3,000億元以上獲利，以累計前七月來看，勞動基金仍賺1兆9,560.5億元，收益率25.03％，表現不俗。

國保基金截至7月底，基金運用規模8,862.5億元，前七月賺1,541.9億元，收益率24.54％；7月單月則虧損141.8億元。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年（2016年至2026年7月）平均收益率分別為11.6％及11.85％，近五年（2021年至2026年7月）平均收益率分別為14.78％及14.79％，投資績效穩健。

另外，退撫基金截至今年7月，基金運用規模1兆5,291.1億元，前七月賺2,924.9億元，收益率21.64％；7月單月則虧損385.9億元。合計三大政府退休基金，7月虧損近3,000億元。

勞金局表示，7月金融市場因美國貨幣政策前景未明，加上國際貿易政策調整、中東地緣政治風險及企業財報表現分歧，使投資人避險情緒升高，全球股市震盪劇烈。

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