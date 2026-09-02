賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

賴總統表示，去年台歐盟雙邊貿易額達到近750億美元，使歐盟成為台灣第五大貿易夥伴。過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資額大幅成長650%。經濟部長龔明鑫指出，這顯示雙方在關鍵產業領域具高度互補，雙邊經貿、投資日益密切。

賴總統說，台灣已建立高度整合的半導體產業生態系，而歐洲在研發、設備、材料及高附加價值製造等領域，擁有世界級實力。透過整合台歐雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，共同打造更安全、多元、具韌性的全球半導體生態系。

賴總統盼歐盟推動與台灣簽署避免雙重課稅協定及投資保障協議，激發台歐投資及產業合作龐大潛力，也盼促成台歐更多合作機會。

龔明鑫說，經濟部持續透過制度化對話機制，將雙方互補優勢轉化成具體的合作項目。除貿易投資，也延伸到經濟安全、供應鏈韌性，及AI、半導體跟機器人、能源等合作。他表示，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資、共同研發，及產業生態系的長期建構。歐洲已成台灣企業在海外布局最重要的選擇之一。