聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

賴總統表示，去年台歐盟雙邊貿易額達到近750億美元，使歐盟成為台灣第五大貿易夥伴。過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資額大幅成長650%。經濟部長龔明鑫指出，這顯示雙方在關鍵產業領域具高度互補，雙邊經貿、投資日益密切。

賴總統說，台灣已建立高度整合的半導體產業生態系，而歐洲在研發、設備、材料及高附加價值製造等領域，擁有世界級實力。透過整合台歐雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，共同打造更安全、多元、具韌性的全球半導體生態系。

賴總統盼歐盟推動與台灣簽署避免雙重課稅協定及投資保障協議，激發台歐投資及產業合作龐大潛力，也盼促成台歐更多合作機會。

龔明鑫說，經濟部持續透過制度化對話機制，將雙方互補優勢轉化成具體的合作項目。除貿易投資，也延伸到經濟安全、供應鏈韌性，及AI、半導體跟機器人、能源等合作。他表示，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資、共同研發，及產業生態系的長期建構。歐洲已成台灣企業在海外布局最重要的選擇之一。

歐盟 半導體 龔明鑫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統：台歐經貿交流緊密 盼簽避免雙重課稅及投資保障協議

歐洲成為海外布局重要選擇 龔明鑫：產業生態系長期建構

投資歐盟論壇 賴清德：台歐經貿交流緊密 盼與歐盟簽協議、激勵投資

鴻海、英飛凌點出台廠投資歐盟新機會：從封裝一路攻AI資料中心

相關新聞

全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

中經院分析記憶體缺貨 成AI鏈瓶頸

中經院昨（1）日公布8月製造業採購經理人指數（PMI）上升至62.5，連11月維持擴張。中經院院長連賢明指出，台灣出口及AI產業需求仍強，但原物料價格上升速度加快，部分廠商已反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在快速累積。

市場對央行升息預期再度升溫

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

晶鏈論壇 探討半導體鏈新布局

二○二六晶鏈高峰論壇昨天舉行，共有卅八國代表、超過六百位政策官員及產業領袖與會，以「信賴、韌性、共榮」精神，共同探討ＡＩ時代半導體供應鏈的新布局。

亞歐PMI擴張 供應鏈藏生產瓶頸隱憂

全球ＡＩ硬體需求持續火熱，帶旺亞洲和歐洲的製造業生產活動暢旺，其中台灣、日本、南韓以及中國大陸八月的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）均維持擴張。不過，中經院指出，原物料價格上升速度加快，部分廠商反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在累積；即使終端需求強勁，供應鏈仍可能因關鍵零組件短缺形成生產瓶頸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。