聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：完善算力、開創下波成長 將續推晶創台灣方案布局關鍵技術

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統（左）昨天出席「2026晶鏈高峰論壇」，並頒發經濟專業獎章給環球晶圓董事長徐秀蘭。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（左）昨天出席「2026晶鏈高峰論壇」，並頒發經濟專業獎章給環球晶圓董事長徐秀蘭。記者曾學仁／攝影

賴清德總統昨（1）日表示，台灣已建立完整半導體聚落，有能力製造全世界最先進的晶片，政府將持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設等政策，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，並完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，開創下波產業成長。

賴總統昨日出席「2026晶鏈高峰論壇」，並頒發「經濟專業獎章」給環球晶（6488）董事長徐秀蘭、美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）（由台灣美光董事長盧東暉代表接受）。

賴總統表示，本周可說是台灣的科技周，除晶鏈高峰論壇，台灣國際半導體展也將於今日登場。今年晶鏈高峰論壇以「信賴、韌性、共榮」為主題，相信信賴是合作的基礎，韌性是面對變局的力量，共榮則是產業發展的共同目標。

賴總統指出，當前AI快速發展，今年全球半導體市場規模預估將超過1.5兆美元。AI算力需要晶片，而在每一顆晶片背後，連結的是一整個世界，從IC設計、設備、材料、先進製程到封裝測試，每個環節都需要不同國家與企業共同投入。台灣半導體產業一路走來，正是全球分工、長期合作的成果。

賴總統也說，數十年來，台灣建立完整的半導體聚落，具備快速、彈性、高效率製造能力，並在民主法治基礎上，穩定供應全球市場、信守承諾，累積國際夥伴信賴，吸引更多企業長期布局台灣。

他提到，像是輝達每年在台灣投資採購超過3兆元；美光在台累計投資已超過1.4兆元；超微持續擴大在台研發與投資也超過3,000億元。

賴總統表示，國際企業深耕台灣，台灣企業也積極走向世界。今年7月，台積電（2330）再度宣布在美國亞利桑納州加碼投資1,000億美元，在美國總投資金額達2,650億美元；在日本投資也一切順利。

賴總統提到，今年台灣上半年經濟成長率達14.15%，是半世紀以來同期最強，全年經濟成長率更預估可達11.05%，創39年來新高。因此他日前宣布明年將普發現金每人1萬元，讓「AI紅利、全民共享」。

賴總統指出，政府持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，讓技術研發持續突破、創新成果加速落地，開創下一波產業成長。

算力 環球晶 半導體 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶鏈論壇登場 賴總統：台灣布局矽光子、量子、AI技術 開創產業成長

台灣半導體大貢獻！ 賴總統頒發經濟部專業獎章給「這2位」業界人士

出席晶鏈高峰論壇 賴清德總統：打造更具韌性的半導體全球供應鏈

美光深耕台灣30年投資逾1.4兆元 梅羅特拉：持續擴大記憶體能量

相關新聞

亞歐PMI擴張 供應鏈藏生產瓶頸隱憂

全球ＡＩ硬體需求持續火熱，帶旺亞洲和歐洲的製造業生產活動暢旺，其中台灣、日本、南韓以及中國大陸八月的製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）均維持擴張。不過，中經院指出，原物料價格上升速度加快，部分廠商反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在累積；即使終端需求強勁，供應鏈仍可能因關鍵零組件短缺形成生產瓶頸。

台股重挫拖累績效…三大退休基金7月虧近3,000億元 勞動基金損失最嚴重

7月台股重挫，也影響政府三大退休基金投資績效，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，7月收益合計回吐2,991.4億元。其中，光是勞動基金，7月就虧損2,463.7億元，不過前七月累計仍賺逾1.9兆元。

全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

中經院分析記憶體缺貨 成AI鏈瓶頸

中經院昨（1）日公布8月製造業採購經理人指數（PMI）上升至62.5，連11月維持擴張。中經院院長連賢明指出，台灣出口及AI產業需求仍強，但原物料價格上升速度加快，部分廠商已反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在快速累積。

市場對央行升息預期再度升溫

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

賴總統：完善算力、開創下波成長 將續推晶創台灣方案布局關鍵技術

賴清德總統昨（1）日表示，台灣已建立完整半導體聚落，有能力製造全世界最先進的晶片，政府將持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設等政策，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，並完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，開創下波產業成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。