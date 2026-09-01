台灣汞管理十年有成 環境部：接軌汞公約管制15類產品

環境部1日邀集經濟部、衛生福利部、農業部、勞動部、海洋委員會、國家科學及技術委員會等部會，舉辦「115 年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果記者會暨發表會－台灣汞管理十年有成」，並邀請專家學者、產業公協會、非政府組織及各級業務單位與會，共同見證台灣汞管理十年來的重要成果，也為下一階段化學物質管理工作奠定更堅實的合作基礎，環境部謝燕儒次長出席並表示，「告別水銀世代、邁向無汞未來是我們給下一代最珍貴的環境禮物」。

汞因具高毒性且易於環境中長期累積，是國際公認須嚴格控管的重金屬污染物，聯合國環境規劃署推動限制和減少汞排放的汞水俣公約，於 106 年 8 月 16 日生效。我國自 105 年 6 月 27 日即奉行政院核定「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，跨部會分工推動汞源頭管理、含汞產品管制、廢棄物回收處理、污染排放減量、環境監測及職場暴露管理等，迄今已歷十載，建構起涵蓋汞全生命周期的管理體系。

源頭管理成果方面，環境部已依「毒性及關注化學物質管理法」，自 80 年起將汞列為第一類毒性化學物質，目前原則禁止製造汞，僅例外允許自廢棄物處理資源化產品回收之汞，輸入、販賣及使用亦除特定不可替代之工業用途外，一律禁止。

環境監測與污染場址整治也持續推進，相關部會針對固定污染源排放、環境空氣、放流水、河川環境、飲用水及海域水質等項目辦理監測與抽驗，近十年已完成 10 處含汞污染場址整治並解除列管，並與國際合作進行大氣長程傳輸監測，掌握汞在環境中的流布情形。

至產品管制，我國自 110 年起已禁止製造及輸入 9 大類含汞產品；截至 115 年 7 月，透過「毒性及關注化學物質管理法」、「限制含汞產品輸入」、「環境用藥管理法」、「限制乾電池製造、輸入及販賣」、「化粧品衛生安全管理法」、「醫療器材管理法」及「太空發展法」等法規，新增 6 類含汞產品禁止製造及輸入規定，使管制範圍由 9 大類擴增至 15 大類，涵蓋電池、血壓計、化粧品、照明光源、汞真空泵、照相膠片、輪胎平衡器及太空載具推進劑等。

在健康管理面，政府持續針對市售食品、農作物、水產品、飼料及中藥材等品項辦理監測與抽驗，整體結果顯示絕大多數均符合國內標準，對極少數不合格案件皆第一時間追蹤來源並強制下架銷毀；同時推動職場汞暴露容許標準與勞工健康保障措施，為第一線從業人員打造安全作業環境。

環境部強調，汞管理是一項需長期投入及跨領域合作的永續工程，未來將持續依國際公約發展、國內監測結果及產業技術變化，透過跨部會協調、專業交流及社會溝通，共同營造無汞環境，建構永續健康家園。