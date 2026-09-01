龔明鑫：台歐合作從投資走向共同研發 助台商深化歐洲布局

經濟部長龔明鑫1日表示，歐明是台灣非常重要的經貿夥伴，雙方不僅在關鍵的產業領域具有高度的互補性，雙邊經貿與投資關係也日益密切，經濟部除了得助台灣企業深化歐洲布局，也歡迎更多歐洲企業來台投資。

龔明鑫1日出席2026投資歐盟論壇並致詞，投資歐盟論壇自2020年舉辦以來，在台、歐雙方共同的合作的推動之下，已成為歐洲在台灣最盛大的雙邊投資交流平台，雙方從投資、產業合作、供應鏈韌性等等的議題，進行分享跟交流，將有助於雙方共同掌握新興產業的發展商機。

龔明鑫表示，歐盟是台灣非常重要的經貿夥伴，根據2025年統計，歐盟為台灣第五大的貿易夥伴，迄今也是台灣最大的外資來源，顯示雙方在關鍵的產業領域具有高度的互補性，雙邊的經貿及投資關係也日益的密切。近年來，經濟部持續透過制度化的對話機制，將雙方互補優勢轉化成具體的合作項目。

經濟部也與法國、德國、荷蘭、波蘭、捷克等等諸多的歐盟會員國，也建立穩定的官方合作跟對話的機制，促進台灣跟歐洲雙方成為更具挑戰意義的產業合作夥伴。

龔明鑫指出，近年來，台歐企業的合作從過去的貿易往來跟單一企業的投資，逐步轉向為共同投資、共同研發，以及產業生態系的長期建構，歐洲已經成為台灣企業在海外佈局的最重要的選擇之一，例如台積電在德國建立12吋晶圓廠、鴻海與法國企業合作建置先進封裝測試產能，以及環球晶在義大利投資高階矽晶圓廠等等。

為了協助企業深化布局歐洲，經濟部也在捷克、波蘭成立「台灣貿易投資中心」，協助台灣企業排除在歐洲投資的障礙。

龔明鑫說，經濟部將持續透過政府跟政府的對話，平台，協助台灣的企業深化歐洲的布局，同時也歡迎更多歐洲的企業來到台灣投資，共同打造台灣科技之島，讓雙邊的投資可以成為連結台灣跟歐洲產業科技跟人才的橋樑。