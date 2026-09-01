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七月股市重挫…勞動基金單月虧2463億 新制勞退規模逾5兆

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
受七月股市重挫影響，勞動基金7月單月份虧損了2463.6億元，其中，新制勞退基金單月虧損近1800億元。圖／聯合報系資料照片
受七月股市重挫影響，勞動基金7月單月份虧損了2463.6億元，其中，新制勞退基金單月虧損近1800億元。圖／聯合報系資料照片

受七月股市重挫影響，勞動基金7月單月份虧損了2463.6億元，其中，新制勞退基金單月虧損近1800億元。不過整體勞動基金規模仍有9兆827億元，收益數1兆9560億、收益率25.03%。

勞動基金運用局今公布最新績效指出，今年截至7月底，整體勞動基金規模仍為9兆827億元，收益數為1兆9560億元，收益率為25.03%。

其中，新制勞退基金規模為5兆9719億元，收益率24.58%；舊制勞退基金規模1兆2014億元，收益率35.02%；勞保基金1兆6566億元，收益率23.65%；就保基金1886億元，收益率2.73%；勞職保基金規模377億元，收益率1.17%；積欠工資墊償基金規模為265億元，收益率為15.24%。

除此，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為8862億元，收益率為24.54％；受農業部委託管理的農民退休基金規模312億元，收益率為31.53％。

勞動基金運用局分析，美國貨幣政策前景未明，加上國際貿易政策調整、中東地緣政治風險及企業財報表現分歧，導致投資人避險情緒升高，全球股市震盪劇烈。台股方面，受國際情勢影響，部分資金也轉向風險趨避使指數呈現大幅震盪格局，不過在半導體及AI供應鏈產業基本面支撐下，大盤跌幅回穩。

基金局說，整體而言，全球金融市場仍面臨貨幣政策、貿易政策及地緣政治等多重風險交互影響，市場投資氣氛趨於保守，金融市場波動風險持續升高。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

勞動基金 勞退基金 規模

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