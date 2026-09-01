第55屆太平洋島國論壇登場 林佳龍：團結守護太平洋安全與繁榮

第55屆太平洋島國論壇（PIF）31日晚間正式登場，外交部長林佳龍率領台灣代表團，以「發展夥伴」身分參與這場太平洋年度盛會，並與來自各地的與會人士共同欣賞主辦國帛琉安排的傳統文化演出。林佳龍表示，今年論壇以「B.E.L.A.U.」為主題，其中「U」代表Unity（團結）。太平洋同時面對氣候變遷、海洋永續、能源安全、經濟發展及區域安全等相互牽動的挑戰，沒有任何一個國家能夠單獨面對，「越是充滿變局的時刻，越需要夥伴彼此合作」。

林佳龍表示，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在論壇開幕致詞時強調，太平洋各國有不同的歷史、文化與發展需求，但面對共同挑戰，更需要彼此傾聽、求同存異，凝聚能夠共同前進的共識。太平洋常說的「太平洋之道」（Pacific Way），就是在差異中尋找共識，這也是太平洋最珍貴的力量。

林佳龍指出，這幾天在帛琉，也陸續與友邦吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero），以及其他太平洋夥伴與理念相近國家的朋友交換意見。台灣也是太平洋的一員，與這片海洋上的國家共享安全與繁榮，也願意共同承擔責任。

林佳龍表示，多年來，台灣持續與太平洋夥伴在醫療、農業、教育、能源及產業發展等領域合作；此次來到帛琉，也見證一項項合作逐步落實，希望讓台灣的經驗與能力真正回應在地需求，創造更多發展機會。「太平洋越能團結合作，就越有力量掌握自己的未來」，林佳龍強調，台灣將繼續做可靠與負責任的夥伴，與太平洋夥伴攜手守護這片海洋的和平、安全與繁榮。