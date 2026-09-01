投資歐盟論壇 賴清德：台歐經貿交流緊密 盼與歐盟簽協議、激勵投資

「2026 投資歐盟論壇」在下午台北南港展覽館二館舉行，賴清德總統、經濟部長龔明鑫、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、外交部次長吳志中出席，邀集臺歐盟產官研代表，包括包括台積電資深副總侯永清及鴻海科技集團代表趙元瀚，英飛凌副總裁陳志豪等，聚焦歐盟投資環境、AI 與半導體產業發展趨勢，以及臺歐盟合作新契機。

賴清德總統致詞時表示，台灣與歐盟雙邊貿易額達750億美元，歐盟已成為台灣的第5大貿易夥伴，TEEMA科技產業園區也確定落腳在波蘭；過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資大幅成長650％，並期待歐盟跟台灣簽署避免雙重課稅協議及投資保障協議，激勵台歐投資與產業合作。

在全球供應鏈重組、AI技術快速發展及科技主權日益受到重視的趨勢下，歐盟正透過《歐洲晶片法案2.0》及相關政策，加速建構具韌性的半導體生態系，積極推動AI創新與高科技產業發展，並持續吸引全球企業赴歐投資布局。「2026投資歐盟論壇」下午在南港展覽館二館舉行，邀請臺歐盟相關重要的產官研代表，包括台積電資深副總侯永清及鴻海科技集團代表趙元瀚，英飛凌副總裁陳志豪等，聚焦歐盟投資環境、半導體與AI產業發展趨勢，以及臺歐盟合作新契機，協助企業掌握歐盟政策、市場、研發合作等脈動，期能適時發掘跨境投資、技術合作與產業鏈結的無限可能。

「2026 投資歐盟論壇」在下午台北南港展覽館二館舉行，賴清德總統（圖）出席致詞並和與會來賓合影。記者曾學仁／攝影

「2026 投資歐盟論壇」在下午台北南港展覽館二館舉行，賴清德總統（中）出席致詞並和與會來賓合影。記者曾學仁／攝影

「2026 投資歐盟論壇」在下午台北南港展覽館二館舉行，賴清德總統（背對者）、經濟部長龔明鑫（前排左一）、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（前排右二）、外交部次長吳志中（前排右一）出席，邀集臺歐盟產官研代表，包括包括台積電資深副總侯永清及鴻海科技集團代表趙元瀚，英飛凌副總裁陳志豪等，聚焦歐盟投資環境、AI 與半導體產業發展趨勢，以及臺歐盟合作新契機。記者曾學仁／攝影