民團提台灣首件NCP申訴 經部：待政院公布後成立

媒體報導經濟部設立企業人權非司法申訴機制－國家聯絡點（NCP）延宕。經濟部今天表示，NCP設置規劃已納入「企業與人權國家行動計畫」（NAP）2.0草案，待行政院公布，經細部規劃後正式成立。經部強調，台灣NCP設立之前，會將印尼利害關係人表達內容轉達相關企業，也會請駐外單位持續加強向當地台商宣導尊重人權及國際規範。

環境權保障基金會與印尼在地社群團體今天向經濟部提出台灣首件「國家聯絡點」（NCP）跨國企業人權申訴案，呼籲政府啟動協調商議機制，積極促成台企與印尼當地社群展開實質對話。

經濟部投資促進司今天說明，NCP制度源於經濟合作暨發展組織（OECD）會員國依「跨國企業負責任企業行為準則」所設置的非司法申訴及調解機制，主要透過斡旋、調解及對話，協助處理企業在責任企業行為（RBC）方面的爭議，並非取代法院認定法律責任或進行裁罰。

經濟部指出，台灣並非OECD會員國，建置NCP的規劃是依據民國113年、114年舉辦的「企業與人權國家行動計畫」第2版草案工作坊各界建言，已將NCP納入目前的NAP 2.0草案，相關部會正加速辦理作業。

經濟部表示，預計待行政院公布NAP 2.0，其中包括NCP的設立及運作原則後，再進行細部規劃後，才能正式成立NCP。

經濟部表示，在台灣NCP正式設立前，雖然無法以NCP名義受理個案申訴，但針對印尼方利害關係人表達的內容，將轉達給相關企業表達關注，也會請駐印尼代表處經濟組持續加強向當地台商宣導尊重人權及相關國際規範。

經濟部強調，台灣身為全球供應鏈重要成員，將持續與理念相近國家及貿易夥伴合作，維護勞動人權、提升供應鏈韌性，並加強企業宣導，促進公平及可信賴的貿易環境，實踐保護人權的承諾。