快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部就首次納管排碳大戶 修正合理繳費期程

中央社／ 台北1日電
環境部今天修正發布自主減量計畫管理辦法及碳費收費辦法部分條文，使首次納管的排碳大戶能有繳費合理作業時間，另允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案抵扣碳費。圖／聯合報系資料照片
環境部今天修正發布自主減量計畫管理辦法及碳費收費辦法部分條文，使首次納管的排碳大戶能有繳費合理作業時間，另允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案抵扣碳費。圖／聯合報系資料照片

環境部今天修正發布自主減量計畫管理辦法及碳費收費辦法部分條文，使首次納管的排碳大戶能有繳費合理作業時間，另允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案抵扣碳費。

依據「氣候變遷因應法」，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力業與製造業（排碳大戶），每年5月底前需依前一年的排放額度繳交碳費。環境部今年收取首筆碳費達新台幣49.7億元，包含461廠收費對象（合計240家企業）已全數完成繳費。

環境部今天發布「碳費收費辦法」第3條之1、第9條，以及「自主減量計畫管理辦法」第11條之1、第17條。

修正項目包含針對首次納管的排碳大戶，明訂其繳費、提自主減量計畫的期限。若事業單位於民國115年首次辦理114年溫室氣體排放量盤查、登錄及查驗，應於116年5月底前申報繳納碳費。

另外，由於「溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法」明訂碳費可用於協助輔導與補助減量措施，這些經補助所產生的減量額度，不得納入自主減量計畫的成果之中。

同時修正允許高碳洩漏風險事業單位使用先期專案抵扣碳費，但折抵比率加嚴至0.1，需於3年內用罄。

所謂的「先期專案」指的是2010年至2015年期間，事業單位依原行政院環境保護署「溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」取得的歷史減量額度。然而先期專案並未經過完整的「可量測、可報告、可驗證（MRV）」原則，因此與現行的自主減量計畫等所取得的減量額度不通用。

環境部指出，截至目前先期專案仍存有約4400多萬噸，以電子業、傳統產業為主。

環境部強調，碳費制度的推動，必須兼顧環境目標、行政可行性與產業實務執行的需求，修法並未改變碳費制度「排碳有價」及「減量為核心」基本精神，事業仍須依法辦理盤查、登錄、查驗，並達成年度指定目標，未達標者將回歸一般費率並補繳差額。

環境部 納管 碳費 氣候變遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國CBAM認可台灣碳費制度 我國碳定價接軌國際再邁重要一步

2億元溫管基金開放各部會申請 環境部與國發會攜手推動淨零公正轉型

遠雄房地產低碳循環接待中心 榮獲台灣永續行動獎銀獎

永豐餘攻能源轉型、材料創新 自發自用電比例達67%

相關新聞

七月股市重挫…勞動基金單月虧2463億 新制勞退規模逾5兆

受七月股市重挫影響，勞動基金7月單月份虧損了2463.6億元，其中，新制勞退基金單月虧損近1800億元。不過整體勞動基金規模仍有9兆827億元，收益數1兆9560億、收益率25.03%。

龔明鑫：台歐合作從投資走向共同研發 助台商深化歐洲布局

經濟部長龔明鑫1日表示，歐明是台灣非常重要的經貿夥伴，雙方不僅在關鍵的產業領域具有高度的互補性，雙邊經貿與投資關係也日益密切，經濟部除了得助台灣企業深化歐洲布局，也歡迎更多歐洲企業來台投資。

環境部就首次納管排碳大戶 修正合理繳費期程

環境部今天修正發布自主減量計畫管理辦法及碳費收費辦法部分條文，使首次納管的排碳大戶能有繳費合理作業時間，另允許高碳洩漏風...

投資歐盟論壇 賴清德：台歐經貿交流緊密 盼與歐盟簽協議、激勵投資

「2026 投資歐盟論壇」在下午台北南港展覽館二館舉行，賴清德總統、經濟部長龔明鑫、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、外交部次長吳志中出席，邀集臺歐盟產官研代表，包括包括台積電資深副總侯永清及鴻海科技集團代表趙元瀚，英飛凌副總裁陳志豪等，聚焦歐盟投資環境、AI 與半導體產業發展趨勢，以及臺歐盟合作新契機。

賴總統：台歐經貿交流緊密 盼簽避免雙重課稅及投資保障協議

總統賴清德1日出席「投資歐盟論壇」並致詞，他表示台灣與歐盟雙邊貿易額達750億美元，歐盟已成為台灣的第5大貿易夥伴，TEEMA科技產業園區也確定落腳在波蘭；過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資大幅成長650％，並期待歐盟跟台灣簽署避免雙重課稅協議及投資保障協議，激勵台歐投資與產業合作。

美伊開戰後能源價格波動大 中油宣布：9月桶裝瓦斯凍漲

中油宣布自2日凌晨零時起，9月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。