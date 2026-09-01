賴總統：台歐經貿交流緊密 盼簽避免雙重課稅及投資保障協議

總統賴清德1日出席「投資歐盟論壇」並致詞，他表示台灣與歐盟雙邊貿易額達750億美元，歐盟已成為台灣的第5大貿易夥伴，TEEMA科技產業園區也確定落腳在波蘭；過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資大幅成長650％，並期待歐盟跟台灣簽署避免雙重課稅協議及投資保障協議，激勵台歐投資與產業合作。

賴清德出席「2026投資歐盟論壇」，以英文致詞，他指出，這些年來，台灣與歐洲的經貿交流，越來越緊密。去年，台歐盟雙邊貿易額達到近750億美元，使歐盟成為台灣的第5大貿易夥伴。若以十年為單位，過去十年，台灣企業赴歐盟國家的投資額大幅成長百分之650。

台灣電電公會（TEEMA）已經宣布在波蘭設立科技園區，賴清德表示，將有助更多台灣企業投資歐盟，並與在地產業合作，這些成果反映台歐經貿關係的深度，也顯示出，台灣企業已經從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局。

賴清德說，明天SEMICON Taiwan 2026即將登場 ，這項展覽，可讓全球半導體與科技指標企業，共同探索AI晶片、先進封裝等領域的合作商機。

世界各國都致力於強化自身產業實力，賴清德表示，歐盟執委會在今年6月公布「歐洲晶片法2.0」草案，聚焦加速晶片商業化與進入市場的時程，展現歐洲追求半導體產業競爭力，以及提升供應鏈韌性的決心。

台灣與歐洲在半導體領域各有所長，台灣已經建立高度整合的產業生態系，而歐洲在研發、設備、材料，以及高附加價值製造等領域，擁有世界級的實力。賴清德指出，透過整合台歐雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，將可創造更大的共同價值，一起打造更安全、更多元、更具韌性的全球半導體生態系。

賴清德期待歐盟，推動與台灣簽署避免雙重課稅協定及投資保障協議，進一步激發出台歐投資及產業合作的龐大潛力。台灣將繼續與歐洲攜手合作，打造更強韌的供應鏈、更具韌性的經濟體系。