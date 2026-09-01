美伊開戰後能源價格波動大 中油宣布：9月桶裝瓦斯凍漲

經濟部長龔明鑫1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資研發，以及產業生態系的長期建構。如台積電（2330）在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海（2317）跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能。

2026-09-01 15:37