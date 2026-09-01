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美伊開戰後能源價格波動大 中油宣布：9月桶裝瓦斯凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油宣布9月桶裝瓦斯價格凍漲。圖／中油提供
中油宣布9月桶裝瓦斯價格凍漲。圖／中油提供

中油宣布自2日凌晨零時起，9月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油說明，中東油氣供應不確定性仍高，油氣進口成本高檔震盪。考量中油115年截至8月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾105億元，且售價仍低於成本，115年9月份液化石油氣價格不調整，其他未調足部分持續由中油吸收，並仍維持亞鄰最低價。

中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討各項液化石油氣產品價格。美伊2月底開戰後，國際能源價格波動幅度大，但至9月，桶裝瓦斯價格均維持凍漲。

中油 中東 液化石油氣 價格 能源

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