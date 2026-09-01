聽新聞
0:00 / 0:00
美伊開戰後能源價格波動大 中油宣布：9月桶裝瓦斯凍漲
中油宣布自2日凌晨零時起，9月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油說明，中東油氣供應不確定性仍高，油氣進口成本高檔震盪。考量中油115年截至8月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾105億元，且售價仍低於成本，115年9月份液化石油氣價格不調整，其他未調足部分持續由中油吸收，並仍維持亞鄰最低價。
中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討各項液化石油氣產品價格。美伊2月底開戰後，國際能源價格波動幅度大，但至9月，桶裝瓦斯價格均維持凍漲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。