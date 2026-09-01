歐洲成為海外布局重要選擇 龔明鑫：產業生態系長期建構

經濟部長龔明鑫1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資研發，以及產業生態系的長期建構。如台積電（2330）在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海（2317）跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能。

龔明鑫表示，投資歐盟論壇是自從2020年辦理以來，在台歐雙方共同的合作推動之下，已經成為歐洲在台灣最盛大的雙邊投資交流平台。今天台歐企業齊聚一堂，從投資、產業合作、供應鏈韌性等等的議題進行分享跟交流，將有助於雙方共同掌握新興產業的發展商機。

龔明鑫指出，歐盟是台灣非常重要的經貿夥伴，根據2025年統計，歐盟已經成為台灣第五大貿易夥伴，迄今也是台灣最大的外資來源，顯示雙方在關鍵的產業領域具有高度的互補性，雙邊的經貿跟投資關係也日益的密切。

近年來，經濟部持續透過制度化的對話機制，將雙方互補優勢轉化成具體的合作項目。例如2025年，經濟部赴歐洲，跟歐盟執委會貿易總署共同主持了台歐盟貿易暨投資對話的會議。歐盟執委會成長總署也率團來到台灣，跟經濟部共同召開了台歐盟的產業對話會議。

有關討論的議題，龔明鑫提到，除了貿易投資之外，也延伸到經濟安全、供應鏈韌性，以及AI、半導體跟機器人、能源等相關議題的合作。此外，經濟部也跟法國、德國、荷蘭、波蘭、捷克等歐盟會員國，建立了穩定官方合作對話機制，促進台歐雙方成為更具戰略意義的產業合作夥伴。

龔明鑫表示，歐洲具有深厚的工業基礎跟創新的技術能量。近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資、共同研發，以及產業生態系的長期建構。歐洲已經成為台灣企業在海外布局的最重要的選擇之一。

龔明鑫舉例，近年來，台積電在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能；以及環球晶（6488）在義大利投資高階的矽晶圓廠等。

經濟部也從在捷克跟波蘭成立的台灣貿易投資中心，協助台灣企業排除投資障礙。另外，今年6月份，台灣電電公會 TEEMA 科技產業園區，也確定落腳在波蘭，結合當地的優勢以共創雙贏。

展望未來，經濟部將持續透過政府跟政府的對話平台，協助台灣企業深化歐洲布局。同時也歡迎更多歐洲企業來台灣投資，共同打造台灣科技之島。讓雙邊投資成為連結台灣跟歐洲產業、科技、人才的橋樑；讓合作成為創造雙方經濟成長跟繁榮的力量。