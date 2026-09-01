快訊

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲成為海外布局重要選擇 龔明鑫：產業生態系長期建構

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部長龔明鑫出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影
經濟部長龔明鑫出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影

經濟部長龔明鑫1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資研發，以及產業生態系的長期建構。如台積電（2330）在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海（2317）跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能。

龔明鑫表示，投資歐盟論壇是自從2020年辦理以來，在台歐雙方共同的合作推動之下，已經成為歐洲在台灣最盛大的雙邊投資交流平台。今天台歐企業齊聚一堂，從投資、產業合作、供應鏈韌性等等的議題進行分享跟交流，將有助於雙方共同掌握新興產業的發展商機。

龔明鑫指出，歐盟是台灣非常重要的經貿夥伴，根據2025年統計，歐盟已經成為台灣第五大貿易夥伴，迄今也是台灣最大的外資來源，顯示雙方在關鍵的產業領域具有高度的互補性，雙邊的經貿跟投資關係也日益的密切。

近年來，經濟部持續透過制度化的對話機制，將雙方互補優勢轉化成具體的合作項目。例如2025年，經濟部赴歐洲，跟歐盟執委會貿易總署共同主持了台歐盟貿易暨投資對話的會議。歐盟執委會成長總署也率團來到台灣，跟經濟部共同召開了台歐盟的產業對話會議。

有關討論的議題，龔明鑫提到，除了貿易投資之外，也延伸到經濟安全、供應鏈韌性，以及AI、半導體跟機器人、能源等相關議題的合作。此外，經濟部也跟法國、德國、荷蘭、波蘭、捷克等歐盟會員國，建立了穩定官方合作對話機制，促進台歐雙方成為更具戰略意義的產業合作夥伴。

龔明鑫表示，歐洲具有深厚的工業基礎跟創新的技術能量。近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資、共同研發，以及產業生態系的長期建構。歐洲已經成為台灣企業在海外布局的最重要的選擇之一。

龔明鑫舉例，近年來，台積電在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能；以及環球晶（6488）在義大利投資高階的矽晶圓廠等。

經濟部也從在捷克跟波蘭成立的台灣貿易投資中心，協助台灣企業排除投資障礙。另外，今年6月份，台灣電電公會 TEEMA 科技產業園區，也確定落腳在波蘭，結合當地的優勢以共創雙贏。

展望未來，經濟部將持續透過政府跟政府的對話平台，協助台灣企業深化歐洲布局。同時也歡迎更多歐洲企業來台灣投資，共同打造台灣科技之島。讓雙邊投資成為連結台灣跟歐洲產業、科技、人才的橋樑；讓合作成為創造雙方經濟成長跟繁榮的力量。

歐盟 龔明鑫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統：台灣企業從單一個案投資 走向深具規模歐洲布局

打造信賴產業鏈 賴總統：台灣已建立完整半導體聚落

出席晶鏈高峰論壇 賴清德總統：打造更具韌性的半導體全球供應鏈

鴻海劉揚偉出席力挺！台灣量子論壇吸10國與會 盼成量子產業樞紐

相關新聞

民團提台灣首件NCP申訴 經濟部無法以NCP名義受理原因曝

跨國民團合作今日向經濟部提出首件國家聯絡點（NCP）申訴案，經濟部回應表示，在台灣NCP正式設立之前，無法以NCP之名受理個案申訴，但經濟部會將有關印尼方利害關係人表達的內容，轉達給相關企業表達關注。

歐洲成為海外布局重要選擇 龔明鑫：產業生態系長期建構

經濟部長龔明鑫1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，近年來，台歐企業合作正從過去貿易往來跟單一企業投資，逐步轉向為共同投資研發，以及產業生態系的長期建構。如台積電（2330）在德國的德勒斯登建立了12吋的晶圓廠；鴻海（2317）跟法國企業也合作建置了先進的封裝測試產能。

賴總統：台灣企業從單一個案投資 走向深具規模歐洲布局

賴清德總統1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，台灣電電公會（TEEMA）已經宣布在波蘭設立科技園區，未來將有助更多台灣企業投資歐盟，並與在地產業合作。這些成果反映台歐經貿關係的深度，也顯示台灣企業已經從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局。

洪申翰9月赴陸獲賴總統支持 將出席APEC部長會議

勞動部長洪申翰1日受訪證實，將於9月前往中國大陸南京出席APEC人力資源發展部長會議。至於即將於上海舉辦的國際技能競賽，經審慎評估後，為確保賽事聚焦於選手表現，降低政治等不確定因素干擾，將由勞動力發展署署長黃秋桂代表帶隊參賽。

勞動部新會期優先法案 洪申翰：中小微轉型條例涉留才部分

有關立法院新會期，勞動部列出哪些優先法案，部長洪申翰1日受訪表示，如性工法、就保法，目前已經送到立法院審查，勞動部也會積極的來溝通。此外，還有這個「禁止留置勞工證件」的就服法修法，目前也送到立法院等待審查。

影／沃旭大彰化西南二階及西北離岸風場完工 卓揆：樹立綠能標竿

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰致詞表示，綠能發展和半導體產業密不可分，希望沃旭集團繼續用先進技術，協助中華民國台灣政府完成國家重大的能源政策建設，一起創造世界綠能風電建設的另一個新的里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。