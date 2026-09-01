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賴總統：台灣企業從單一個案投資 走向深具規模歐洲布局

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影
賴清德總統出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影

賴清德總統1日出席「2026投資歐盟論壇」。他表示，台灣電電公會（TEEMA）已經宣布在波蘭設立科技園區，未來將有助更多台灣企業投資歐盟，並與在地產業合作。這些成果反映台歐經貿關係的深度，也顯示台灣企業已經從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局

賴總統致詞說，這些年來，台灣與歐洲的經貿交流，越來越緊密。去年，台歐盟雙邊貿易額達到近750億美元，使歐盟成為台灣的第五大貿易夥伴。如果以十年為單位，過去十年，台灣企業赴歐盟國家的投資額大幅成長650%。

賴總統期待，台灣和歐洲能夠在全球科技發展中，有更多的交流合作。就在明天，SEMICON Taiwan 2026即將登場。這項展覽，可讓全球半導體與科技指標企業，共同探索AI晶片、先進封裝等領域的合作商機。

賴總統提到，世界各國都致力於強化自身產業實力。歐盟執委會在今年6月，公布「歐洲晶片法2.0」草案，聚焦加速晶片商業化與進入市場的時程，展現歐洲追求半導體產業競爭力，以及提升供應鏈韌性的決心。

賴總統說，台灣與歐洲在半導體領域各有所長，台灣已經建立高度整合的產業生態系，而歐洲在研發、設備、材料，以及高附加價值製造等領域，擁有世界級的實力。透過整合台歐雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，可創造更大共同價值，一起打造更安全、多元、具韌性的全球半導體生態系。

賴總統表示，期待歐盟能夠推動與台灣簽署避免雙重課稅協定及投資保障協議，進一步激發出台歐投資及產業合作的龐大潛力。未來，台灣會繼續與歐洲攜手合作，打造更強韌的供應鏈、更具韌性的經濟體系，並共同為全球繁榮與永續發展，做出更大的貢獻。

他也說，今天很高興出席「投資歐盟論壇」，感謝主辦單位及所有來自歐洲和台灣的與會者共襄盛舉。相信透過今天的討論，可以促成台歐之間更多的合作機會，也希望更多的創新構想轉化為具體投資，為彼此帶來豐碩的成果。

賴清德總統出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影
賴清德總統出席「2026投資歐盟論壇」。記者歐芯萌／攝影

歐洲 布局 賴總統

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