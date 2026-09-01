洪申翰9月赴陸獲賴總統支持 將出席APEC部長會議

勞動部長洪申翰1日受訪證實，將於9月前往中國大陸南京出席APEC人力資源發展部長會議。至於即將於上海舉辦的國際技能競賽，經審慎評估後，為確保賽事聚焦於選手表現，降低政治等不確定因素干擾，將由勞動力發展署署長黃秋桂代表帶隊參賽。

針對即將在南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，洪申翰表示，目前已收到主辦方的正式邀請函。他強調，APEC是台灣能以「正式會員」身分參與的重要國際多邊合作機制，其核心原則即是各會員國的「平等參與」。

洪申翰指出，無論會議舉辦地點為何處，台灣積極參與國際組織、接軌國際社會的決心與態度不會改變。此次出訪行程規劃非常單純，將以參與21日的正式會議為主，盼能在國際會議上，針對各國關切的人力與勞動政策議題，分享台灣經驗。

面對媒體提問若遭遇對岸名稱矮化（如要求使用「中國台北」）等突發狀況，洪申翰重申，台灣作為APEC的正式會員，享有平等參與及對等尊嚴的權利。若遇任何狀況，一定會清楚說明並極力爭取作為正式會員該有的既有權利，這也是參與國際會議最基本的原則。

關於上海國際技能競賽的帶隊層級，洪申翰說明，勞動部的第一順位考量始終是「選手的參賽權利與表現」。為了盡量降低競賽外的各種不確定因素（特別是政治因素），並讓大眾的焦點回歸到選手與賽事本身，經審慎評估後，決定由勞動力發展署署長黃秋桂領軍帶隊。

洪申翰指出，選手是競賽最重要的主角。勞動部的任務是將所有後勤支援與準備做到位，目前已建立跨部會協助機制，並配有專業團隊支援各種突發情境與需求，務必給予選手最大的支持與照顧，讓選手能毫無後顧之憂地專心比賽，發揮長期培訓的實力，為自己與台灣爭取最高榮耀。

針對外界關切赴陸人身安全與資安疑慮，洪申翰表示，此次行程均已依照規定，與外交部、陸委會及國安單位進行跨部會討論與評估。所有安全防護作為與通訊規範，都會全力配合外交部與陸委會的建議辦理，並依程序通過內政部審查會審查，對於安全問題並不擔心。

洪申翰提到，賴清德總統與行政院長卓榮泰，皆高度支持執政團隊積極參與國際組織與國際社會，這不僅是政府一貫不變的原則與態度，也是總統對執政團隊成員的期許與勉勵。