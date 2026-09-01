卓揆：持續推動離岸風電發展 打造世界級綠能建設標竿

行政院長卓榮泰1日前往台中市出席「大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式」時表示，政府推動離岸風電的政策是持續、穩定且明確的，在賴清德總統「二次能源轉型」、「發展多元綠能」理念下，持續推動綠能開發，並透過「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」、強化在地產業培植、完善綠色金融投資環境、優化行政效率等四大支柱支撐離岸風電發展，讓離岸風電不僅提供潔淨能源，也成為帶動國內產業發展、提升國際競爭力及支撐AI時代經濟與科技發展的重要力量。

卓榮泰表示，台灣最棒的天然資源就是「風」，其中台中及彰化都擁有世界上最好的風場條件，台灣正是運用這股「風」，將沃旭能源集團吹來台灣發展離岸風電，也歡迎沃旭能源集團及所有協力廠商來到台灣，共同完成國家的重大能源政策。

卓榮泰進一步表示，沃旭能源集團自2016年起投入台灣離岸風電市場開發，並協助台灣離岸風電相關建設，經過10年發展，目前已成為台灣第二大外資投資廠商。除風場硬體建設外，沃旭能源集團更努力培植台灣本土產業、培育在地人才，促進產學創新及活絡綠色金融，而這四項發展方向與政府目前推動方向完全一致。他十分欣見台灣與沃旭能源集團已奠定良好的合作基礎，相信未來將有更深入的合作模式，期待沃旭公司持續協助台灣政府推動更多離岸風電開發。

卓榮泰指出，今日完工並進入運維階段的大彰化西南第二階段及西北風場，共有66座14MW風機，效率較過去更高，單片風機葉片長達115公尺，總長度相當於半座台北101大樓的高度；在施工工法上，則採用「負壓沉箱」免打樁的離岸風電水下基礎新技術，有助提高工程效率，總裝置容量達920MW。而2024年已開始商轉的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，裝置容量為900MW，可提供約100萬戶家庭每年使用潔淨電力，未來再加上新風場投入運轉，將可使約200萬戶家庭使用潔淨電力，讓台灣享有世界更先進、尖端的能源政策成果。卓院長並期勉，今日完工不代表結束，更是開啟另一個階段更重要的安全與永續維運工作。

談及台灣離岸風電發展成果，卓榮泰指出，2025年台灣單年風力發電裝置量排名全球第三名，累計裝置量則排名全球第五名。目前全國已完成514座風力發電機裝置，併網容量達4.9GW，持續為國人提供潔淨能源。更重要的是，離岸風電也為國內產業提供進入國際市場的「門票」，這對台灣產業發展極為重要。

卓榮泰強調，政府對於推動離岸風電的政策是持續、穩定且明確的，經濟部也規劃於2026年至2039年間推動「離岸風電中長程推動計畫」，除了目前離岸風電3-1期、3-2期、3-3期之外，後續將繼續盤整及拓展各種場域的開發，進一步再新增15至18GW的可開發容量；同時也包括「浮動式離岸風電」的布局等，屆時期盼沃旭能源集團能夠結合更多力量共同完成這項目標。

卓榮泰指出，在賴清德總統揭櫫「二次能源轉型」、「發展多元綠能」理念之下，政府推動綠能開發有三項目標：首先，離岸風電絕對是綠電的一種，綠電的生產讓國家有潔淨的能源；其次，使用綠電能進一步增加國內產業在國際的競爭力；第三，離岸風電的開發，帶動包括風力機葉片、水下基礎工程的發展，成為扶植本土產業重要的途徑。

卓榮泰表示，總統府已啟動「國家氣候變遷對策委員會」，針對國內各種能源開發進行討論，同時賴清德總統也明白告訴國人，離岸風電將從個別案場的開發，提升為跨區域整合的國家戰略工程，並傾國家的力量完成未來各種綠電的開發。

卓榮泰進一步說，政府也將以四大支柱支撐離岸風電的開發，包括：第一，推動「2026年至2039年離岸風電中長程推動計畫」，這項中長程政策計畫非常明確，發展目標亦相當清晰；第二，在地廠商會加強各種服務功能，培植在地產業接軌國際各項重大工程；第三，完善的綠色金融投資環境；第四，持續協調各部會，提升行政效率，透過更便捷的行政規章，吸引及協助國際廠商來台投資，為國家能源政策做出重大貢獻。

卓榮泰指出，能源轉型會帶著國家及台灣的經濟繼續往前走，尤其綠能發展與半導體產業密不可分，期待台灣與沃旭能源集團，以及世界同樣具有民主理念的團隊夥伴們一起努力，持續樹立綠能風電的成果標竿，轉動國家永續環境的希望工程；同時也期盼沃旭能源集團在過去雙方優良的合作基礎上，持續深化合作，運用其先進技術，協助中華民國台灣政府完成國家重大能源建設，撐起AI時代所需的經濟與科技發展，並一同打造環境永續的世界級能源建設工程，讓台灣在綠能風電發展上成為新的世界標準，締造另一個里程碑。