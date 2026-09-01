勞動部新會期優先法案 洪申翰：中小微轉型條例涉留才部分

有關立法院新會期，勞動部列出哪些優先法案，部長洪申翰1日受訪表示，如性工法、就保法，目前已經送到立法院審查，勞動部也會積極的來溝通。此外，還有這個「禁止留置勞工證件」的就服法修法，目前也送到立法院等待審查。

洪申翰指出，近期大家很關注的中小微企業轉型條例之中，關於人才發展以及有助於留才、攬才的條文，這部分勞動部也會跟經濟部一起來努力來推動。

至於勞團呼籲將雇主提撥率提高到15%，業者擔心造成衝擊，勞動部是否考量提高勞退自提的部分，洪申翰表示，勞退自提跟雇主提撥，勞動部持續宣導與推廣。站在勞工的角度上，希望勞工能夠及早累積退休生活所需的準備。

洪申翰提到，目前也聽到產業界或外界在談，是否有可能提高自己的提撥率。相關調整將涉及到稅基，勞動部會持續蒐集大家的意見，也需要跟財政部聯繫，經過各種的評估跟精算。