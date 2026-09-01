民團提台灣首件NCP申訴 經濟部無法以NCP名義受理原因曝

跨國民團合作今日向經濟部提出首件國家聯絡點（NCP）申訴案，經濟部回應表示，在台灣NCP正式設立之前，無法以NCP之名受理個案申訴，但經濟部會將有關印尼方利害關係人表達的內容，轉達給相關企業表達關注。

民團指控，行政院2024年已指派經濟部擔任我國NCP，負責企業侵害人權的申訴處理，但遲至今日，仍未成立。

經濟部解釋，NCP制度源於OECD會員國依《跨國企業負責任企業行為準則》所設置的非司法申訴及調解機制，主要透過斡旋、調解及對話，協助處理企業於負責任企業行為(RBC)方面的爭議；NCP非取代法院進行法律責任認定或裁罰。

不過，台灣並非OECD會員國，台灣建置NCP的規劃，是依114年、113年舉辦「企業與人權國家行動計畫」第2版(NAP 2.0)草案工作坊中各界建言，已將NCP納入目前NAP 2.0草案，NAP 2.0草案相關部會正加速辦理作業。經濟部表示，待行政院公布NAP 2.0(內含NCP設立及運作原則)後，進行細部規劃後才能正式成立。

在台灣NCP正式設立前，經濟部表示，雖然無法以NCP之名受理個案申訴，但經濟部會將有關印尼方利害關係人表達的內容，轉達給相關企業表達關注，也將請駐印尼代表處經濟組持續加強向當地台商宣導尊重人權及相關國際規範。

經濟部強調，身為全球供應鏈重要成員，台灣將持續與理念相近國家及貿易夥伴合作，維護勞動人權，提升供應鏈韌性，並加強企業宣導，促進公平及可信賴的貿易環境，實踐保護人權之承諾。