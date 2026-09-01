影／沃旭大彰化西南二階及西北離岸風場完工 卓揆：樹立綠能標竿

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰致詞表示，綠能發展和半導體產業密不可分，希望沃旭集團繼續用先進技術，協助中華民國台灣政府完成國家重大的能源政策建設，一起創造世界綠能風電建設的另一個新的里程碑。

卓榮泰表示，在氣候變遷委員會中，對於各種能源開發的重要指示，賴清德總統明確告訴國人，離岸風電我們將從個別案場的開發，提升為跨區域整合的國家戰略工程，要提升到國家戰略工程的地位，集中國家的力量來完成未來的各種綠能開發。

他說政府在對於離岸風電戰略的綠能開發，有四大支柱來支撐，第一明確政策， 政策會非常明確，中長期的政策2026到2039年的中長期政策非常明確，發展目標非常清楚。

第二培植在地產業，和在地廠商的各種產業加強各種服務跟功能，培植我們在地產業能夠接軌國際的各項重大工程。第三完善綠色金融投資環境，希望國家的財力、財務在這樣合理的分配後，可以投入包括整個社會的協助以及國家的重大工程，這就非常成功。

第四簡化行政流程，會持續透過各部會的協調來提升各種行政的效率，用行政規章的更簡便來歡迎、也協助各國際的廠商能到台灣，繼續做國家能源政策的重大貢獻。

卓榮泰表示，綠能發展和半導體產業密不可分，期待跟沃旭集團，還有跟世界同樣具有民主理念的先進夥伴們、團隊們，一起繼續努力，像今天完工，再樹立起一個綠能風電的成果的標竿，一個一個的樹立起。

他說會繼續轉動國家永續環境希望工程，希望沃旭集團繼續用先進技術，協助中華民國台灣政府完成國家重大的能源政策建設，一起創造世界綠能風電建設的另一個新的里程碑，一起撐起 AI 時代所需要的經濟發展，他表示，AI 時代需要帶給人類文明健康環境永續世界級的能源建設工程，過去好的合作基礎，展望未來繼續加深這樣的合作，期待台灣不僅在各方面被大家肯定，表現在風電、綠能的發展上面，也能成為一種新的世界標準。

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式。繼 2024年啟用 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場，此風場為沃旭在台建置的第二座近百萬瓩（GW）級大型離岸風場，生產的綠色電力將全數供應給企業用戶，協助台灣產業實現減碳目標。

隨著該風場完工進入運維階段，沃旭在地運維團隊將負責總裝置容量達 1.82 GW 大彰化離岸風場群，每年產生的乾淨電力，相當全台約兩百萬戶家庭的年用電量，為台灣離岸風電發展與能源自主寫下新的里程碑。從十年前在台灣設立亞太總部以來，沃旭在台灣離岸風電建置規模已居業界之冠。

今天完工暨運維儀式於台中港沃旭台灣離岸風場運維中心舉行，行政院院卓榮泰、行政院發言人李慧芝、經濟部次長連錦覃、專案合作伙伴國泰人壽總經理林昭廷、國內外供應商、漁業社群代表及金融機構夥伴，及沃旭能源集團總裁暨全球執行長瑞斯墨・艾博（Rasmus Errboe）、亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）、大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）與台灣董事長汪欣潔到場。

沃旭能源集團總裁暨全球執行長瑞斯墨・艾博 (Rasmus Errboe) 表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場的完工，是沃旭全球 8.1 GW 建置計畫的重要成果，展現交付大型離岸風電專案的堅實能力，及與財務合作伙伴建立的穩健合作關係。過去十年來，沃旭在台灣離岸風電產業發展中扮演領導角色，從打造台灣首座商業規模離岸風場，到如今完成大彰化離岸風場群的建置。我們將持續提升離岸風電的競爭力，為社會創造長期價值。

國泰人壽總經理林昭廷表示，國泰投資大彰化離岸風場，反映金融產業支持台灣永續發展的使命與責任，也具體展現台灣本土壽險資金具備參與世界級、大型再生能源基礎設施的專業與實力。期盼發揮金融業的影響力，鼓勵更多本土資金投入綠色再生能源基礎建設，為台灣能源轉型及下一代留下更美好的環境。

沃旭能源亞太區總裁古沛明 (Per Mejnert Kristensen) 表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場，是台灣離岸風電發展歷程中的重要里程碑，影響力在於未來數十年持續為台灣創造長期價值，提供穩定的再生能源，也支持企業客戶實現減碳目標。憑藉團隊的投入與合作夥伴的支持，我們持續深耕台灣，建立支持風場全生命週期安全穩定發電所需的在地運維能量，同時推動漁業共存，並與地方社區共享發展成果。」大彰化西南第二階段及西北離岸風場正在進行最終試運轉與測試作業，在完成主管機關及台電相關許可申請後，達成全面商業運轉。

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。記者黃仲裕／攝影

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。圖／沃旭能源提供

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。記者黃仲裕／攝影

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。記者黃仲裕／攝影

全球離岸風電領導企業沃旭能源今天舉辦 920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工暨運維儀式，行政院長卓榮泰到場。記者黃仲裕／攝影