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印尼鎳礦人權爭議 環權會提台灣首件NCP申訴促經濟部介入

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣與印尼民團聯手向經濟部提出首件NCP申訴案件，主要針對印尼鎳礦園區治理，包括勞權人權與環境問題，希望政府介入被申訴企業的議合。記者陳儷方／攝影
台灣與印尼民團聯手向經濟部提出首件NCP申訴案件，主要針對印尼鎳礦園區治理，包括勞權人權與環境問題，希望政府介入被申訴企業的議合。記者陳儷方／攝影

環境權保障基金會等民團今日向經濟部提出首件國家聯絡點（NCP）申訴案，要求經濟部關注台資企業在印尼鎳礦園區治理，尤其是協調華新麗華與當地居民之間的溝通與關係的改善。經濟部則由投資司代理司長陳愛蘭接下申訴書。

民團指出，行政院2024年9月指派經濟部擔任我國NCP，專責跨部會協調及企業侵害人權事件的申訴處理，但經濟部遲遲未公布相關受理流程及運作機制。

環境權保障基金會1日與印尼在地受影響社群與倡議團體，向經濟部遞交台灣首件NCP申訴案，呼籲政府啟動NCP機制，擅用NCP商議機制，趁早協商並化解衝突。

環權會律顏士程指出，環權會與印尼團體過去已兩度與被申訴企業議合，但直接議合成效不足，因此向經濟部提出申訴，要求經濟部依據我國企業與人權政策及OECD（經濟合作暨發展組織）指引，協助企業與受影響利害關係人，進行有效議合並追蹤改善情形。

印當當地關注鎳礦開發的團體AEER代表TiTis指出，作為鎳資源的重要產地，印尼大規模開採鎳礦並興建工業園區進行加工，但在相關產業鏈中，包括華新麗華旗下部分印尼子公司，生產過程仍高度依賴燃煤電廠。這與全球推動能源轉型、降低碳排放及落實《巴黎協定》的目標存在矛盾。

TiTis表示，印尼部分工業區的燃煤發電造成大量污染，已對當地居民的生活及健康產生影響，包括呼吸道問題及日常生活受到干擾。

TiTis呼籲，相關企業可以制定明確的燃煤電力轉型路線圖，轉向低碳能源；希望NCP能促進華新集團及其旗下公司，以及相關供應鏈與下游企業，落實乾淨能源及能源轉型的承諾；在當地營運過程中充分與周邊社區溝通，並提供適當的補償、支持及社會福利措施；同時也保障當地居民的知情權與參與權。

台灣勞工陣秘書長楊書瑋指出，全球供應鏈的層層外包與跨境商業關係，常掩蓋強迫勞動等人權侵害，台灣在美國301條款壓力下，雖已建立阻擋強迫勞動貨品的跨部會機制，但面對海外供應鏈侵害，台灣仍缺乏具實質功能及公正獨立的申訴與補救管道。

NCP 印尼 經濟部

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