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勞動基金7月回吐2,463億元 新制勞退分紅減至10.2萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

台股7月單月重挫逾3千點，勞動基金也受影響。勞動部1日公布，截至7月底，整體勞動基金規模為9兆827億元，收益數為1兆 9,560億元，收益率為25.03％；7月單月份虧損2,463億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅縮水至10.29萬元。

新制勞退基金規模為5兆9,719億元，收益率24.58％；舊制勞退基金規模為1兆2,014億元，收益率35.02％；勞保基金規模為1兆6,566億元，收益率23.65％；就保基金規模為1,886億元，收益率2.73％；勞職保基金規模為 377 億元，收益率 1.17％。

積欠工資墊償基金規模為265億元，收益率為15.24％。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為8,862億元，收益率為24.54％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為312億元，收益率為31.53％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，今年以來金融市場震盪劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（105~115.07）平均收益率分別為11.60％及11.85％，近5年(110~115.07)平均收益率分別為 14.78％及 14.79％，投資績效穩健。

回顧7月市場表現，美國貨幣政策前景未明，加上國際貿易政策調整、中東地緣政治風險及企業財報表現分歧，使投資人避險情緒升高，全球股市震盪劇烈。台股方面，受國際情勢影響，部分資金轉向風險趨避使指數呈現大幅震盪格局，然在半導體及 AI 供應鏈產業基本面支撐下，大盤跌幅回穩。

整體而言，全球金融市場仍面臨貨幣政策、貿易政策及地緣政治等多重風險交互影響，市場投資氣氛趨於保守，金融市場波動風險持續升高。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國勞工部勞動統計局 8月7日公布，7月非農就業人口減少2.3萬人，且前二個月就業人口合計大幅下修逾10萬人，反映勞動市場動能減弱，就業數據發布後，芝加哥商品交易所 (CME)FedWatch 工具顯示市場升息預期隨之降溫。

國內方面，台灣經濟研究院7月24日發布總體經濟預測顯示，受惠於AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，預估今年經濟成長率由4月預測的7.56％上修至10.38％。

台經院也表示，雖AI相關需求持續強勁，但傳產仍受全球需求疲弱、中國價格競爭加劇、資源排擠效應及轉型壓力等因素影響，產業表現仍呈現分歧。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

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