學貸平均36萬 47%打工家教族入社會後估逾六年還清

即將邁入九月開學季，不少大學生卻為了分擔家計，開始忙著尋找打工、家教機會。許多學生因為家中經濟負擔大，導致課業之餘，需要分神於半工半讀，打理學雜費、生活費、房租，能否兼顧到功課？yes123求職網「開學打工家教意願調查」，結果顯示，高達九成三學生計畫開學打工，是13年新高；打工族平均就學貸款高達35.7萬元，估畢業後要六年之久才能還清。

根據yes123求職網調查顯示，包含「打工與接家教」，有高達九成八(98.3%)的大學生表示，從「年滿16歲」開始，曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在22,220元；不過其中也有9.4%透露，一個月僅賺到「一萬元(含)以下」。

只是對於「半工半讀」所賺到的錢，學生「不滿意」的比例，仍然高達75.3%；等於「滿意」的比率，只有24.7%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過此次調查也發現，合計有69.7%的人指出，所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：47.3%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；22.4%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

代表其餘30.3%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中20.4%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；7.6%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.3%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

整體而言，「打工家教族」中有47.2%透露，目前「有背負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達35.7萬元。

對於這些財務壓力更大的「學貸族」，他(她)們估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作6.1年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有15.9%認為，要花「十年(含)以上」。

同時換算下來，等出社會以後，每個月約略要還4,877元，將近五千塊。(35.7萬除以6.1年，再除以12個月，約等於4,877元)

對於「半工半讀」的學生來說，還要擔心求職陷阱、糾紛！此次調查就顯示，仍有36.1%的人透露，曾經遭遇過「雇主未依法投保勞保」的情況；還有46.8%則表示，曾經遭遇過「低於最低工資」的情況。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，身為「打工族」或「家教幫」的學生，應該謹守以下的三「要」原則。

首先要兼顧「賺錢」與「學習」的機會！透過半工半讀方式，習得一技之長，甚至培養第二專長，以及建立人際關係、累積人脈，養成良好的做事態度；平心而論，「工讀經驗」對於未來職場，確實會有加分作用。

然後要「量力而為，不忘學生本分」在不過度影響學業的前提下，為了經濟壓力，利用課餘時間去賺外快無可厚非，但不能分神到太累，導致缺課或考試缺席「被當」。

最後要「避免打工陷阱、糾紛」。像是被雇主找藉口亂扣薪，或是要求先付錢買公司產品，甚至遭言語或肢體騷擾，同時積極爭取「工作權益」：如果碰到薪資低於最低工資、未依法投保勞保、未依法給加班費等情況，必須主動向雇主反映；如果問題沒有獲得解決，就要勇敢向主管機關檢舉。