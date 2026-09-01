快訊

五熊被爆教會享特權 教友連按「表情符號」都要被警告

獨／蔣萬安敲定登記參選日 12日也要「藍白合」有望合體黃國昌

公主遊輪退出=不能搭了？鑽石公主號9月仍靠基隆 3大郵輪替代航線一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

學貸平均36萬 47%打工家教族入社會後估逾六年還清

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
不少大學生扛學貸，加上生活支出，大學生打工已成常態。示意圖。聯合報系資料照
不少大學生扛學貸，加上生活支出，大學生打工已成常態。示意圖。聯合報系資料照

即將邁入九月開學季，不少大學生卻為了分擔家計，開始忙著尋找打工家教機會。許多學生因為家中經濟負擔大，導致課業之餘，需要分神於半工半讀，打理學雜費、生活費、房租，能否兼顧到功課？yes123求職網「開學打工家教意願調查」，結果顯示，高達九成三學生計畫開學打工，是13年新高；打工族平均就學貸款高達35.7萬元，估畢業後要六年之久才能還清。

根據yes123求職網調查顯示，包含「打工與接家教」，有高達九成八(98.3%)的大學生表示，從「年滿16歲」開始，曾經「半工半讀過」，而且平均月收入，則落在22,220元；不過其中也有9.4%透露，一個月僅賺到「一萬元(含)以下」。

只是對於「半工半讀」所賺到的錢，學生「不滿意」的比例，仍然高達75.3%；等於「滿意」的比率，只有24.7%。

即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過此次調查也發現，合計有69.7%的人指出，所賺到的錢依舊「不夠用」、「入不敷出」，其中又分成：47.3%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；22.4%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

代表其餘30.3%算是「夠用」的，而且還分成下列這三種狀況：其中20.4%為「剛剛好夠用，不缺錢但也沒有存錢」；7.6%為「還有剩，可以自己存錢」；以及2.3%為「還有剩，甚至可以補貼家用」。

整體而言，「打工家教族」中有47.2%透露，目前「有背負」就學(助學)貸款，而且平均負擔金額，更高達35.7萬元。

對於這些財務壓力更大的「學貸族」，他(她)們估計自己在畢業或退伍後，平均得需要再工作6.1年，才有可能還清全部的學貸，其中甚至有15.9%認為，要花「十年(含)以上」。

同時換算下來，等出社會以後，每個月約略要還4,877元，將近五千塊。(35.7萬除以6.1年，再除以12個月，約等於4,877元)

對於「半工半讀」的學生來說，還要擔心求職陷阱、糾紛！此次調查就顯示，仍有36.1%的人透露，曾經遭遇過「雇主未依法投保勞保」的情況；還有46.8%則表示，曾經遭遇過「低於最低工資」的情況。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌建議，身為「打工族」或「家教幫」的學生，應該謹守以下的三「要」原則。

首先要兼顧「賺錢」與「學習」的機會！透過半工半讀方式，習得一技之長，甚至培養第二專長，以及建立人際關係、累積人脈，養成良好的做事態度；平心而論，「工讀經驗」對於未來職場，確實會有加分作用。

然後要「量力而為，不忘學生本分」在不過度影響學業的前提下，為了經濟壓力，利用課餘時間去賺外快無可厚非，但不能分神到太累，導致缺課或考試缺席「被當」。

最後要「避免打工陷阱、糾紛」。像是被雇主找藉口亂扣薪，或是要求先付錢買公司產品，甚至遭言語或肢體騷擾，同時積極爭取「工作權益」：如果碰到薪資低於最低工資、未依法投保勞保、未依法給加班費等情況，必須主動向雇主反映；如果問題沒有獲得解決，就要勇敢向主管機關檢舉。

打工 學貸 家教

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開學焦慮 失家兒57%曾因生計面臨休學

通膨吃掉青春夢 台北家扶調查：逾半弱勢大專生提高打工時數

休、退學偏高是因與學生原處境「搭錯線」？ 教團籲：保障原校畢業

失家兒想念大學 她先看哪裡生活費低

相關新聞

301關稅將掀牌 三劇本推演

美國301關稅將出爐，據悉，台美經貿小組上周已召開臨時會議，沙盤推演三大劇本走向。「產能過剩」調查尚未攤牌，最可能劇本是，因台灣對美順差仍擴大，美方初步建議稅率應不會太好，但最終稅率將考量對美投資承諾，貼近台美談妥的15%不疊加。

學貸平均36萬 47%打工家教族入社會後估逾六年還清

即將邁入九月開學季，不少大學生卻為了分擔家計，開始忙著尋找打工、家教機會。許多學生因為家中經濟負擔大，導致課業之餘，需要分神於半工半讀，打理學雜費、生活費、房租，能否兼顧到功課？yes123求職網「開學打工家教意願調查」，結果顯示，高達九成三學生計畫開學打工，是13年新高；打工族平均就學貸款高達35.7萬元，估畢業後要六年之久才能還清。

勞動基金7月回吐2,463億元 新制勞退分紅減至10.2萬元

台股7月單月重挫逾3千點，勞動基金也受影響。勞動部1日公布，截至7月底，整體勞動基金規模為9兆827億元，收益數為1兆 9,560億元，收益率為25.03％；7月單月份虧損2,463億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,310萬戶計算，每位勞工平均可分紅縮水至10.29萬元。

國際LNG價格仍處高檔 電業氣價貴5.8%...民生凍漲

台灣中油公司昨（31）日表示，因美伊談判陷入僵局，國際LNG價格仍處高檔。中油配合政府穩定物價政策，今年9月民生用戶天然氣價格不調整，由中油吸收；電業用戶方面，天然氣價格調漲5.83％，台電發電成本將再增加，對財務形成壓力。

興達電廠二期環評 啟動

興達電廠第二期更新改建計畫下周一（7日）展開環評初審，台電規劃利用既有露天煤場拆除後空間，新建二部總裝置容量280萬瓩以下燃氣複循環機組。這項計畫不只是電廠設備更新，也被台電視為因應南部產業用電持續成長、維持區域供電穩定的重要電源布局。

經部海外拓銷攻111億商機 助企業參加國際展覽

為協助業者海外搶單，經濟部國際貿易署昨（31）日表示，下半年陸續攜手產業公協會，協助業者參與六大國際展覽，估將有超過1,000家業者受惠，並創造3.52億美元商機（約新台幣111.4億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。