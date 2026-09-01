興達電廠二期環評 啟動

美國301關稅將出爐，據悉，台美經貿小組上周已召開臨時會議，沙盤推演三大劇本走向。「產能過剩」調查尚未攤牌，最可能劇本是，因台灣對美順差仍擴大，美方初步建議稅率應不會太好，但最終稅率將考量對美投資承諾，貼近台美談妥的15%不疊加。

2026-09-01 01:05