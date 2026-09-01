國際LNG價格仍處高檔 電業氣價貴5.8%...民生凍漲

台灣中油公司昨（31）日表示，因美伊談判陷入僵局，國際LNG價格仍處高檔。中油配合政府穩定物價政策，今年9月民生用戶天然氣價格不調整，由中油吸收；電業用戶方面，天然氣價格調漲5.83％，台電發電成本將再增加，對財務形成壓力。

中油表示，因美伊談判仍陷僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加。

依政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。但中油為配合政府穩定國內物價政策，9月民生用戶天然氣價格凍漲，以照顧家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

為適度反映上漲氣源成本，9月電業用戶天然氣價格調漲5.83%。