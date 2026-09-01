301關稅將掀牌 三劇本推演

美國301關稅將出爐，據悉，台美經貿小組上周已召開臨時會議，沙盤推演三大劇本走向。「產能過剩」調查尚未攤牌，最可能劇本是，因台灣對美順差仍擴大，美方初步建議稅率應不會太好，但最終稅率將考量對美投資承諾，貼近台美談妥的15%不疊加。

美國政府在今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題的301調查，其中在強迫勞動議題上，台灣獲得10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日韓等主要競爭國。現在就等產能過剩調查結果出爐，稅率就會底定。

外界預期，美國301關稅將在9月底川習二會前後出爐。據了解，行政院上周已召開一場會議沙盤推演。

據了解，美方可能循先前「強迫勞動」301調查模式，先公布建議稅率，再拍板最終稅率，我方則持續與美方溝通，盼在台美已簽署的「台美對等貿易協定」（ART）架構下，爭取15%且不疊加MFN稅率。目前共推演三劇本。

首先，最有可能的走向是貼近ART談妥的15%、稅率不疊加。目前尚未定案的調查議題是產能過剩，台灣今年前七月對美國出超高達1,224億美元，全年更預估將超過2,000億美元大關，在貿易現實下，建議稅率可能不至於太優惠，但考量台美ART，陸續落實對美投資承諾，最終稅率仍有望貼近ART成果。

另一種劇本走向是「稅率較預期高」。美方此次鎖定台灣、中國大陸、日本、南韓等16個經濟體，調查產能過剩問題，台灣半導體晶片與電子產品更被點名，在對美出超持續擴大下，貿易失衡恐成美方關注焦點，若最終稅率高於現行ART架構，甚至高於競爭國，將為台灣經濟再投下變數。

最後是「稅率優於預期」，台美已簽署ART及投資備忘錄，近期台積電更宣布對美加碼投資，若美方考量雙邊既有協議、後續投資等承諾納入評估，最終給予更優惠稅率，對產業則是利多。但美國關稅目的是促使各國赴美投資，稅率優於預期是機率最低的劇本。