輝達砸逾千億 投資聯發科海外可轉債

ＩＣ設計龍頭聯發科昨天公告完成卅九億美元（約新台幣一二五○億元）海外可轉債（ＥＣＢ）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大ＡＩ巨頭資金，其中輝達大手筆包辦卅五億美元（約新台幣一一○○億元）、約九成額度，並宣布兩家公司後續將深化合作。

聯發科此次發行卅九億美元海外可轉債，是台灣資本市場歷來最大規模海外可轉債發行案，並找來兩大重磅科技大咖參與。這也是輝達首度投資台灣企業，引發市場關注。

業界分析，這樁跨國投資案，聯發科是檯面上最大贏家，並且將深度影響台灣半導體產業鏈與ＡＩ發展；台積電無疑是另一受惠大廠，主因輝達ＧＰＵ、Google的ＴＰＵ，以及聯發科主要晶片絕大多數都是台積電生產。

日月光投控、矽格則是「隱藏版贏家」，這兩家封測廠長期與輝達、聯發科、台積電與Google配合，隨著主要客戶相互綁定，把ＡＩ晶片、乃至於高速傳輸、網通等事業做大，後續將迎來更多訂單。

根據輝達與聯發科的聯合聲明，輝達將買進聯發科海外可轉債。這項投資擴大雙方合作，聯發科將使用輝達的NVLink Fusion、以及輝達最近發布的NVHBM技術，以助零組件在資料中心更順暢溝通。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時說，與聯發科的合作「擴大許多」，這是輝達數一數二大的夥伴關係；聯發科的處理器將成為新一代Windows PC的基礎。

外媒認為，輝達投資聯發科反映輝達努力說服更多公司，打造可用於輝達資料中心生態系的晶片。對輝達來說，此舉是要確保未來的ＡＩ，圍繞著該公司硬體平台與標準來打造。輝達建造資料中心互聯系統如NVLink Fusion，並與聯發科等結盟，來保證該公司不只在先進ＡＩ加速器維持核心地位，也在整體硬體生態鏈享有相同地位。

聯發科先前與輝達攜手跨足筆電產業，並助輝達超級電腦RTX Spark問世。聯發科表示，擬大舉招聘以獲取ＡＩ熱潮商機。聯發科估計，今年ＡＩ晶片營收將為約廿億美元，並設下目標，明年要在資料中心搶下一成五的市占。

聯發科表示，這次海外募資案吸引輝達、字母等ＡＩ基礎建設長期重要合作夥伴，以及著名國際投資人熱烈參與及認購，充分展現對聯發科由AI ASIC晶片擴展至機櫃級運算系統與平台策略布局的信心。

聯發科指出，相信憑藉其在ＡＩ基礎建設、邊緣ＡＩ運算、旗艦行動平台、連結技術、物聯網，以及實體ＡＩ世代下軟體定義汽車等領域的領先地位，未來將與客戶及合作夥伴共同掌握ＡＩ從邊緣到雲端全面擴展所帶來的長期成長機會。