跨域革命 吳田玉：AI創新效益將放大萬倍

日月光半導體執行長吳田玉表示，人工智慧（ＡＩ）的發展才剛開始，儘管目前讓社會產生工作被取代、資源遭排擠的疑慮，但ＡＩ的長線價值是完成過去人類「沒有看到、沒有想過、不能做、不願意做或不會做」的事情，真正跨領域發展後，帶來的創新效益可能是目前的百倍、千倍，甚至萬倍。

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展昨舉行展前記者會，身兼SEMI全球董事會執行委員會主席的吳田玉指出，「我看好ＡＩ」。短期來看，台灣正享受過去卅年耕耘半導體產業的成果，從晶片設計、晶圓製造、封裝測試、載板到電子製造，已形成完整ＡＩ供應鏈，全球ＡＩ基礎建設快速擴張，讓相關產能供不應求。

吳田玉說，如果只把ＡＩ理解為伺服器、晶片需求或半導體擴產，仍低估這場變革。現階段ＡＩ主要利用既有人類知識，提高金融、法律、製造等工作的效率，因而容易讓社會產生工作被取代、資源遭排擠的疑慮；台灣同時也面臨搶人才、搶土地、搶資金、搶電力等壓力。

但他提到，ＡＩ真正的價值不是取代人類已經知道或能夠完成的工作，而是協助人類探索過去沒看到、沒想過、無法做到，甚至不願意做的事情，當數位科技進一步連結實體世界、醫療與化學等領域，並持續萃取成功模式，人類知識擴張的速度將是過去五千年未曾出現。

吳田玉指出，台灣應把握目前關鍵時刻，擴大投資ＡＩ基礎建設，加快學習模型建置，並透過技術創新降低成本、擴大規模，讓ＡＩ由整理及複製既有經驗，逐步邁向跨領域創新，近期已有業者運用ＡＩ推進癌症藥物研發，正是過去難以做到的新突破。

而面對ＡＩ建設帶來的土地、人力及電力需求，吳田玉說，短期確實可能產生衝突，但長期並非無法解決。台灣除須與內部供應鏈及社會溝通，也要加強與全球夥伴串聯，讓外界了解台灣半導體產業的投入、承諾與價值。

吳田玉也提醒產業界，台灣雖站上全球半導體與ＡＩ的制高點，「千萬不能驕傲」。他說，台灣今天的半導體地位並非單靠自己建立，而是全球客戶數十年來提供智慧財產、經驗、投資與信任，加上台灣大小供應商共同努力的結果。

吳田玉表示，台灣要做的不只是掌握ＡＩ帶來的商機，更應透過「內合作、外合作」，整合國內供應鏈並持續與全球夥伴合作，把ＡＩ長期新價值放大，「這是台灣這個世代的責任，也是我們的使命」。