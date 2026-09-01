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拚主權AI 台灣算力、電力雙缺

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
數發部前部長黃彥男昨說，以電力發展現況，就算買足算力所需硬體，也無法讓算力發揮效能。記者曾原信／攝影
數發部前部長黃彥男昨說，以電力發展現況，就算買足算力所需硬體，也無法讓算力發揮效能。記者曾原信／攝影

台灣一直高喊發展主權ＡＩ，但在整體環境布建不僅落後美、中兩大霸權，甚至落後鄰近的日本、南韓、新加坡。數發部前部長、現任中央研究院特聘研究員黃彥男直言，台灣要發展主權ＡＩ，就必須正視算力電力兩大問題，對ＡＩ十大建設的投入也應該「再加把勁」

台灣通訊學會昨舉辦「二○二六科技主權高峰論壇」。觀察全球ＡＩ發展趨勢，台灣在地理、科學技術上都扮演關鍵角色，在ＡＩ領域已建構完整硬體供應鏈，然而在整體布建、資源投入上，仍和亞洲鄰國有相當大距離。

ＧＰＵ數量 遠低於韓日

黃彥男以英國今年公布的全球ＡＩ指數（Global AI Index）排名來看，台灣排名第十六名，遠落後於美國、中國大陸、新加坡、南韓、日本。他說，從算力來看，「南韓先前喊出發展主權ＡＩ，已經跟輝達買了廿六萬片ＧＰＵ（繪圖處理器），日本目前也有超過四萬片ＧＰＵ，而台灣僅有三萬片ＧＰＵ。」光是算力就趕不上亞洲鄰國。

數發部前部長黃彥男昨說，台灣要發展主權AI，必須正視算力、電力兩大問題。聯合報系資料照
數發部前部長黃彥男昨說，台灣要發展主權AI，必須正視算力、電力兩大問題。聯合報系資料照

電力跟不上 算力出不來

此外，發展主權ＡＩ，不是光有算力就好，也要有足夠的電力，才能夠讓算力順利運作。黃彥男說，「三萬片的ＧＰＵ需要一點多ＧＷ的電力，一ＧＷ相當於一座核能發電廠的發電量。」以台灣目前的電力發展現況來看，就算台灣買足了算力所需的硬體設備，如果電力跟不上，也無法讓算力發揮效能。

學生交作業 常用陸模型

台灣通訊學會理事長、台師大ＡＩ倫理與治理中心計畫主持人王維菁說，台灣沒有自己的大語言模型，學生常會使用國際上的模型，但因為美國ＡＩ模型收費相當高，「所以，現在很多學生交作業時，更常使用的是大陸模型」。

黃彥男提醒，台灣若長期使用境外ＡＩ服務，可能影響下一代對台灣歷史、社會與文化脈絡的理解；此外，若再與南韓、日本發展主權ＡＩ所投入的金額、資源相比，台灣落後不少，他認為，「這真的是要警惕」。

數發部長林宜敬指出，主權ＡＩ具有兩項意義。首先，ＡＩ語言模型必須能夠理解台灣的語言、社會脈絡及民主自由價值，呈現自身觀點；其次，關鍵算力也必須在台灣具有足夠落地能力，模型於台灣境內算力中心運作，相關服務才能受到我國法律規範。

算力 電力 主權 AI GPU 語言模型

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