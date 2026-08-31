我碳費獲英國認可 環境部：我碳定價制度可與國際制度接軌

英國政府近日公布碳邊境調整機制（CBAM）「合格碳定價機制」名單，「台灣碳費（Taiwan Carbon Fee）」正式列入其中，代表我國碳費制度符合英國 CBAM 對合格碳定價機制的認定條件，與歐盟、日本、韓國、新加坡等主要碳定價制度並列。

環境部說明，英國CBAM將於2027年起正式實施，主要目的在使進口至英國的列管產品，承擔與英國境內製造商相當的碳成本；若進口產品已在原產地實際負擔符合規定的碳成本，英國設有碳價減免（Carbon Price Relief）機制，可減免成本負擔。

環境部表示，英國於2023年底宣布將實施CBAM 後，陸續公布相關法規，我國由環境部邀集經濟部、行政院經貿談判辦公室等相關單位積極參與英方工作層級會議，與英國主管機關進行政策及技術交流。2025年我國碳費正式上路，環境部也多次就我國碳費制度及其明示碳價性質向英方說明；8月27日英國稅務暨海關總署（HMRC）正式公布台灣碳費為其認定合格碳定價機制。

環境部表示，首階段名單全球僅納入16個碳定價制度，台灣碳費即為其中之一，英國對合格碳定價機制訂有明確條件，包括制度由政府或超國家組織管理、相關產業依法負有參與義務、制度及碳價資訊公開，並須對相關排放實際形成碳成本等。

對台灣企業而言，英國 CBAM 實施後，我國輸英產品如已依台灣碳費制度實際負擔碳成本，並符合英國CBAM相關資格、查驗及計算等規定，英國進口商得依規定申請碳價減免，有助降低重複碳定價風險。

環境部提醒，列入合格碳定價機制名單，並不代表企業所繳碳費均可直接或全額抵減英國 CBAM，實際減免金額仍須依產品相關排放實際負擔的有效碳價計算，英國CBAM首個責任期間為2027年全年，首次申報及繳費期限為2028年5月31日，企業仍應及早盤點碳排放與碳成本資料，以掌握申報時程。