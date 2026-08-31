劉書勝紀念獎擴大至能源電網 獎金提高到12萬元

面對AI用電成長與能源轉型雙重挑戰，台灣需要更多電力專業人才投入，台灣電力與能源工程協會今天宣布，第7屆劉書勝紀念獎擴大至泛電力、能源及電網相關領域，獲獎者每名獎金提高至新台幣12萬元，期能發掘跨界人才，注入新血。

為鼓勵優秀人才投入電力與能源領域，台灣電力與能源工程協會自2020年設立「劉書勝紀念獎」，由企業推薦職場優秀人才，並邀集產、學、研重量級專家擔任評審，以專業、中立、客觀的機制遴選傑出人才。

台灣電力與能源工程協會表示，歷屆得獎者來自台電、大同、義電、中華電信、寶島陽光、再生能源、華城電機、台達電、安葆國際等企業，迄今累計14位產業菁英獲獎；另有5位獲得年度特別獎，是台灣電力與能源領域具代表性的人才獎項。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對人工智慧（AI）用電成長與能源轉型雙重挑戰，台灣從強化電網韌性、新能源發展、儲能、智慧電網到電力需求面管理，都需要更多專業人才投入。

劉文雄說，尤其電力、資通訊、半導體、AI及新能源等領域加速融合，產業更需要兼具專業深度與跨領域整合能力的「T型人才」。

他表示，第7屆「劉書勝紀念獎」進一步擴大至泛電力、能源及電網相關領域，期望發掘來自科技、半導體、AI應用等領域的跨界優秀人才，為下一世代電力與電網發展注入新動能。

第7屆「劉書勝紀念獎」即日起至2026年10月1日開放徵件，針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」；另針對35歲至50歲專業人才設置「傑出工程師獎」。

兩獎項每屆各以1名為原則，各獎項至多2名，且獲獎者以來自不同機構為原則，名額擇優錄取。為加強實質激勵，每位獲獎者獎金提高至12萬元，藉以肯定在專業技術、產業實務及創新發展上表現傑出的優秀人才。