9月電業氣價續漲 台電估每月燃料成本增至170億元

台灣中油宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為配合政府穩定國內物價政策，115年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

2026-08-31 17:36