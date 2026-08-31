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9月電業氣價續漲 台電估每月燃料成本增至170億元

中央社／ 台北31日電

台電最新揭露，今年1至7月已虧損新台幣214億元，累積虧損達3722億元，負債比率91.8%。隨中油續漲9月電業氣價，台電預估每月燃料支出成本增加至約170億元。

台電公布7月營運數字，7月稅前盈餘為新台幣43億元，台電說明，主因為7月進入夏季，電價以夏月電價計收，收入增加所致。

中油7月底宣布調整8月電業氣價，台電當時估計，每月燃料支出成本增加至約150億元。中油今天宣布，9月電業用戶天然氣價格調漲5.83%。台電預估，每月燃料支出成本將增加至約170億元。台電將密切關注燃料波動，滾動調整應變方案。

媒體今天報導，115年度追加預算案預估將撥補台電約700億元。對此，台電回應，為避免國際燃料價格帶動電價、影響物價，台電持續扮演「通膨消波塊」角色，截至今年8月底天然氣燃料支出較美伊戰前增加逾700億元，全年天然氣燃料支出成本預估增加逾1300億元。

台電表示，期盼社會各界共同支持政府預算補貼全民用電成本，除有助穩定電價、民生物價及產業發展，更可健全台電財務，持續投注多元電力建設，確保台灣永續穩定供電。

台電 中油 電價 天然氣價格

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