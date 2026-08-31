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2億元溫管基金開放各部會申請 環境部與國發會攜手推動淨零公正轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為達成國家減碳目標並落實「不遺落任何人」的淨零願景，環境部國發會攜手推動「淨零公正轉型」。本項工作由環境部於今年溫室氣體管理基金特別編列 2 億元專款；國發會為「氣候變遷因應法」明訂之公正轉型主辦機關，為有效整合跨部會資源，已於今年8月10日正式發布「淨零公正轉型計畫申請及管考作業要點」，開放行政院所屬中央二級機關提出申請，期能共同協助受影響之勞工、產業、地區與群體穩定轉型。

環境部及國發會說明，本次計畫由溫管基金支應，旨在減緩轉型衝擊並提升社會韌性，計畫執行範圍涵蓋五大重點：包含勞工轉職與綠領人才培育；協助高碳排企業、中小微企業及農業推動低碳轉型與減碳增匯；提供處境不利群體與原住民族權益保障等支持措施；結合區域振興以強化社會溝通與公民參與；以及推動轉型治理機制與指標建構。

依「淨零公正轉型計畫申請及管考作業要點」規定，各部會可針對主（協）辦之公正轉型行動計畫，彙整機關本身或其補助對象（含地方政府、公私立學校、法人與團體等）需求研提年度計畫。後續將由審查會依計畫是否契合轉型目標、社會參與度及效益影響等基準進行評核。

環境部強調，淨零轉型更是社會公平的展現，期盼透過溫管基金的實質挹注與國發會的統合管考，引導各部會積極投入。在追求國家減碳目標的同時，亦能堅守尊重人權及尊嚴勞動原則，共創具備氣候與社會韌性的永續台灣。

淨零 國發會 環境部 減碳

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