英國CBAM認可台灣碳費制度 我國碳定價接軌國際再邁重要一步

英國政府近日公布碳邊境調整機制 (CBAM)「合格碳定價機制」(Qualifying Carbon Pricing Scheme, QCPS) 名單，「台灣碳費 (Taiwan Carbon Fee)」正式列入其中，與歐盟、日本、韓國、新加坡等主要碳定價制度並列。環境部表示，這項進展顯示我國碳定價制度已具備與國際制度接軌的基礎，將有助於我國出口產業因應全球碳邊境調整措施，維持國際競爭力。

環境部說明，英國 CBAM 將於 2027 年起正式實施，主要目的在使進口至英國的列管產品，承擔與英國境內製造商相當的碳成本；若進口產品已在原產地實際負擔符合規定的碳成本，英國設有「碳價減免」(Carbon Price Relief) 機制，可減免成本負擔。環境部表示，英國於 2023 年底宣布將實施 CBAM 後，陸續公布相關法規，我國由環境部邀集經濟部、行政院經貿談判辦公室等相關單位積極參與英方工作層級會議，與英國主管機關進行政策及技術交流。2025 年我國碳費正式上路，環境部也多次就我國碳費制度及其明示碳價性質向英方說明。8 月 27 日英國稅務暨海關總署 (HM Revenue & Customs, HMRC) 正式公布台灣碳費為其認定「合格碳定價機制」。

環境部表示，首階段名單全球僅納入 16 個碳定價制度，台灣碳費即為其中之一。英國對合格碳定價機制訂有明確條件，包括：制度由政府或超國家組織管理、相關產業依法負有參與義務、制度及碳價資訊公開，並須對相關排放實際形成碳成本等。台灣碳費列入名單，代表我國碳費制度符合英國 CBAM 對合格碳定價機制的認定條件。

對台灣企業而言，英國 CBAM 實施後，我國輸英產品如已依台灣碳費制度實際負擔碳成本，並符合英國 CBAM 相關資格、查驗及計算等規定，英國進口商得依規定申請碳價減免，有助降低重複碳定價風險。

環境部特別提醒，列入合格碳定價機制名單，並不代表企業所繳碳費均可直接或全額抵減英國 CBAM。實際減免金額仍須依產品相關排放實際負擔的「有效碳價」(effective carbon price) 計算。英國 CBAM 首個責任期間為 2027 年全年，首次申報及繳費期限為 2028 年 5 月 31 日，企業仍應及早盤點碳排放與碳成本資料，以掌握申報時程。

環境部表示，我國依「氣候變遷因應法」建立碳費制度，核心目的在透過碳定價提供減碳經濟誘因，引導企業投資低碳製程、提升能源效率及採取實質減量措施。英國此次將台灣碳費列為合格碳定價機制，是我國碳定價制度接軌國際的重要進展。環境部將持續掌握英國 CBAM 實施細節，協助企業強化碳排放及碳成本資料與查驗能力，並持續精進我國碳定價制度，兼顧減碳成效與產業國際競爭力。