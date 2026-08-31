減輕家庭移工雇主負擔 勞動部新增變更就業安定費申請書

勞動部31日公告，新增家庭幫傭就業安定費異動申請書。聘僱外籍家庭幫傭的雇主，如於聘僱期間因家庭成員增加等事由，致聘僱點數達10點以上者，即可申請異動每月繳納就業安定費金額由5,000元調降至2,000元，以減輕雇主負擔。

勞動部勞動力發展署表示，因應我國家庭結構轉變與雙薪家庭日益增加的趨勢，勞動部自2026年4月13日起，修正放寬雇主聘僱外國人從事家庭幫傭工作的資格限制，聘僱許可累計點數達規定數額，即可依法引進外籍家庭幫傭，提供育兒家庭多元的家務協助選擇。

其中，家庭成員點數達4點以上未滿10點者，每月應繳納就業安定費5,000元；點數滿10點以上者，每月就業安定費則為2,000元。

勞動力發展署指出，考量聘有外籍家庭幫傭的雇主，於聘僱期間因家庭成員增加，導致原有聘僱點數重新核算後可達10點，而有變更就業安定費的需求。

為了快速回應民眾需求並減輕雇主負擔，已新增公告家庭幫傭就業安定費異動申請書，自2026年8月31日起，民眾只要透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」，即可申請變更就業安定費數額。

民眾如有下載家庭幫傭「6A資料異動-變更就業安定費」申請書表需求，請至「外國人勞動權益網/移工及外國技術人力/家庭幫傭工作/申請表單或文件」專區下載運用，如想進一步瞭解申辦方式，歡迎電洽免付費專線，將有專人提供協助。