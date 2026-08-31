核三廠再運轉計畫 核安會：台電已繳交修訂版送審、正辦理行政程序

廢除非核家園公投過關，核能議題受關注。核安會表示，18日召開核三廠再運轉計畫綜合審查聯席總結會議，會後台電已繳交修訂版本，正辦理行政程序；待核定後台電須依計畫執行人員訓練與設備檢測，並將執行結果報告提送核安會審查。

中選會28日召開例行委員會審議立法院通過3公投提案，僅「廢除非核家園」公投過關，合併11月28日九合一地方選舉投、開票。

核能議題再度躍上公投討論熱點，核能安全委員會（核安會）先前發布新聞稿指出，核安會18日召開「核三廠再運轉計畫綜合審查聯席總結會議」，核安會審查團隊對核三廠再運轉計畫所提各項審查意見，均已獲得釐清。

核安會核安管制組品質管制科科長陳彥甫今天接受中央社電訪說明，台電提出的核三廠運轉執照換發申請案，依法規需提交再運轉計畫與自主安全檢查等報告及文件，送到核安會審查；18日針對核三廠再運轉計畫的審查聯席會議重點，包括確認核三廠組織人力訓練、設備檢查測試、技術規範文件恢復作業的規劃，以確認其妥適性。

陳彥甫指出，針對台電提出的規劃，審查團隊就其內容範圍及妥適性提出意見，也請台電就意見修訂。核安會已於19日收到台電提交的修訂版本，目前正在辦理行政程序。

陳彥甫提到，待核定後，台電須依再運轉計畫執行人員訓練、設備檢查測試及文件恢復部分，並依執行情況提交結果報告送核安會審查。此外，台電正進行自主安全檢查，完成後也須提交自主安檢報告供核安會審查。