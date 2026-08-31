工商協進會吳東亮率團見賴總統 提十大建言

工商協進會理事長吳東亮31日上午率領第27屆理監事一行32人前往總統府晉見賴清德總統，就工商界高度關切之議題，並當面呈遞促進金融發展、能源重組、稅負、觀光及文創等攸關企業營運的十多項書面建言。

工商協進會此次到總統府晉見賴總統，總統府祕書長潘孟安、經濟部常務次長賴建信等官員皆陪同接見。賴總統指出，當前正是台灣產業轉型升級的關鍵時刻，政府的責任在於打造優質發展環境，讓不同領域與規模的產業皆能掌握轉型成長契機。

賴總統並強調，為鞏固台灣在高科技領域的領先優勢，政府推出「AI新十大建設」，涵蓋人力培育、國家算力中心建置、AI主權資料中心打造及確保電力穩定等四大基礎工程，並聚焦量子運算、矽光子與機器人等三大關鍵領域。具體目標包括協助至少百萬家中小微企業數位轉型、建構人工智慧創新創業生態系，全面將AI導入百工百業，使台灣成為完善的人工智慧生態圈。

吳東亮致詞表示，工商界以實際行動力挺政府政策，在國發會赴美投資信保機制中，15家出資金融機構即有13家為工商協進會會員。他指出，在賴總統領導下，台灣經濟表現亮眼，去年經濟成長率居亞洲之冠，今年上半年更高達14.15%，創下半世紀以來最強表現，躍升為世界前20大兆元經濟體，台股市值亦攀升至全球前五大市場，年化漲幅高達40%。

吳東亮也期盼立法院能如期完成2027年度總預算案審查，並呼籲政府持續推進台美稅務協商、提升能源與電網韌性，加速落實「AI產業化、產業AI化」，以有效弭平經濟K型發展落差。

吳東亮表示，工商協進會將配合國家經濟發展政策規劃，深化與政府的溝通合作，全面拓展台灣的國際競爭力，並從旁協助政府實現「經濟日不落國」的願景。

與會理監事亦針對產界核心關切議題踴躍建言，包括在財政餘裕下改善勞健保財務結構、藉由政策誘因提升電動載具普及率、健全技職教育並積極延攬海外人才、推動廢棄土方資源循環再利用、將觀光業列為服務出口重點產業，以及台灣律師養成教育改革等。

上述議題在內，涵蓋能源重組、稅負、觀光及文創等攸關企業營運之十餘項書面建言，已全數彙整成冊，由吳理事長當面呈交賴總統參採。賴總統對此高度重視，並允諾交由相關部會研議處理，與會代表均深刻感受到政府傾聽業界聲音及對工商發展的重視。