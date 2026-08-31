快訊

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

逮捕到案！台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

山區持續降雨 屏東縣春日鄉士文村明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

深化台日地方創生合作 國發會率團赴日本熊本交流

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會攜中興新村地方創生育成村團隊赴日本熊本見習交流。圖／國發會提供
國發會攜中興新村地方創生育成村團隊赴日本熊本見習交流。圖／國發會提供

為持續推動台日地方創生交流合作，並汲取日本在地方與產業振興方面的實務，國發會副主委高仙桂率領中興新村地方創生育成村團隊，於31日啟程前往日本熊本縣，展開為期五天的交流參訪行程。國發會指出，此行將拜會熊本縣政府，並與當地地方創生推動組織進行深入交流，透過實地參訪多元案例，促進雙方經驗分享與合作連結。

國發會表示，「中興新村地方創生育成村」自成立以來，已累計培育265組地方創生團隊，並於2025年獲得法國國際商會「創新生態系新星」（Startup Ecosystem Rising Stars）及2026年美國泰坦創新大獎，育成村已成為我國地方創生團隊最重要的培育基地，本次行程將接軌國際，學習日本長期深耕地方創生政策作為，其中，熊本縣近年結合半導體產業發展契機，串聯創新創業與在地特色產業，展現區域均衡發展與永續治理的具體成效，具高度參考價值。

本次參訪將拜訪熊本市、山都町及高森町等地，深入了解地方創生推動策略，包括社區營造、老街活化、創業育成基地、地方品牌建立及觀光振興等案例，並與熊本縣政府、地方創生推動組織、NGO組織及民間企業代表交流，期望建立長期合作機制，促進雙方人才培育與實務經驗分享。

國發會指出，地方創生已邁入深化推動階段，未來將持續透過國際交流，引進國外成功經驗，結合台灣地方特色與創新能量，協助地方發展特色產業，攜手打造更具韌性與永續發展的地方創生生態系。

熊本 國發會 日本

延伸閱讀

從無塵室到夜市 日本熊本青年進雲科大探索台灣半導體也體驗在地

為客築夢到資源再利用 信義房屋「築夢工地」將永續理念融入展區設計

北區三大觀光圈共拓旅遊市場 串連「山、海、島」 營造北臺灣旅遊新品牌

不只玩東京、大阪！台灣人啟動「重遊時代」　福岡聲量年增超過85%

相關新聞

核三廠再運轉計畫 核安會：台電已繳交修訂版送審、正辦理行政程序

廢除非核家園公投過關，核能議題受關注。核安會表示，18日召開核三廠再運轉計畫綜合審查聯席總結會議，會後台電已繳交修訂版本...

經歷8次流標終於動工 國產署鄰近大巨蛋原址改建10月開工

鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案去年決標，為目前中央部會首宗危老改建案。財政部國產署今天說明，兩棟...

減輕家庭移工雇主負擔 勞動部新增變更就業安定費申請書

勞動部31日公告，新增家庭幫傭就業安定費異動申請書。聘僱外籍家庭幫傭的雇主，如於聘僱期間因家庭成員增加等事由，致聘僱點數達10點以上者，即可申請異動每月繳納就業安定費金額由5,000元調降至2,000元，以減輕雇主負擔。

美伊僵局國際氣價漲…中油：9月民生天然氣價凍漲 發電用戶調漲5.83%

台灣中油公司31日宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，2026年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

中油：9月民生天然氣價凍漲 電業漲5.83%

台灣中油宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為配合政府穩定國內物價政策，115年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

自購、修繕房貸款利息補貼明起申請 估6000戶受惠

為支持有購屋或修繕需求者，內政部國土署從明天（9月1日）上午9時至9月30日下午5時止，可申請「115年度自購及修繕住宅貸款利息補貼」，預計自購受益戶數4000戶、修繕2000戶，全國共6000戶受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。