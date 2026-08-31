深化台日地方創生合作 國發會率團赴日本熊本交流

為持續推動台日地方創生交流合作，並汲取日本在地方與產業振興方面的實務，國發會副主委高仙桂率領中興新村地方創生育成村團隊，於31日啟程前往日本熊本縣，展開為期五天的交流參訪行程。國發會指出，此行將拜會熊本縣政府，並與當地地方創生推動組織進行深入交流，透過實地參訪多元案例，促進雙方經驗分享與合作連結。

國發會表示，「中興新村地方創生育成村」自成立以來，已累計培育265組地方創生團隊，並於2025年獲得法國國際商會「創新生態系新星」（Startup Ecosystem Rising Stars）及2026年美國泰坦創新大獎，育成村已成為我國地方創生團隊最重要的培育基地，本次行程將接軌國際，學習日本長期深耕地方創生政策作為，其中，熊本縣近年結合半導體產業發展契機，串聯創新創業與在地特色產業，展現區域均衡發展與永續治理的具體成效，具高度參考價值。

本次參訪將拜訪熊本市、山都町及高森町等地，深入了解地方創生推動策略，包括社區營造、老街活化、創業育成基地、地方品牌建立及觀光振興等案例，並與熊本縣政府、地方創生推動組織、NGO組織及民間企業代表交流，期望建立長期合作機制，促進雙方人才培育與實務經驗分享。

國發會指出，地方創生已邁入深化推動階段，未來將持續透過國際交流，引進國外成功經驗，結合台灣地方特色與創新能量，協助地方發展特色產業，攜手打造更具韌性與永續發展的地方創生生態系。