財部：松南營區地上權案 預計11月9日開標

財政部國產署今天表示，今年最後一批國有土地招標設定地上權標的將有12宗，其中最大亮點為曾是輝達總部選址備案之一的台北市松南營區，面積約3.3公頃，預計11月9日開標。

財政部國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，今年最後一批國有土地招標設定地上權標的，預計9月10日舉行審議小組會議，9月21日公告，11月9日開標。

李政宗說明，這批預計有12宗，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄、嘉義市、澎湖縣各1宗。

李政宗表示，其中商業區有1宗，位於嘉義市，面積約916坪；住宅區有7宗，面積最大者位於雲林縣虎尾鎮，約3033坪；乙種工業區有1宗，位於新北市中和區，約325坪。

李政宗說明，特定專用區將有1宗，位於台北市松山區，也就是外界關注的松南營區土地，面積共3.3公頃，為此批最大亮點；行政區有1宗，位於新竹縣竹北市，約500坪；以及特定農業區甲種建築用地1宗，位於宜蘭縣三星鄉，約400坪左右。