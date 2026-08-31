快訊

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

逮捕到案！台南「周氏蝦捲」安平老店遭潑上百隻蟑螂 雨衣男稱不滿服務態度

山區持續降雨 屏東縣春日鄉士文村明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

財部：松南營區地上權案 預計11月9日開標

中央社／ 台北31日電

財政部國產署今天表示，今年最後一批國有土地招標設定地上權標的將有12宗，其中最大亮點為曾是輝達總部選址備案之一的台北市松南營區，面積約3.3公頃，預計11月9日開標。

財政部國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，今年最後一批國有土地招標設定地上權標的，預計9月10日舉行審議小組會議，9月21日公告，11月9日開標。

李政宗說明，這批預計有12宗，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台中市、新竹縣、雲林縣、彰化縣、高雄、嘉義市、澎湖縣各1宗。

李政宗表示，其中商業區有1宗，位於嘉義市，面積約916坪；住宅區有7宗，面積最大者位於雲林縣虎尾鎮，約3033坪；乙種工業區有1宗，位於新北市中和區，約325坪。

李政宗說明，特定專用區將有1宗，位於台北市松山區，也就是外界關注的松南營區土地，面積共3.3公頃，為此批最大亮點；行政區有1宗，位於新竹縣竹北市，約500坪；以及特定農業區甲種建築用地1宗，位於宜蘭縣三星鄉，約400坪左右。

松南營區 地上權 總部 國產署

延伸閱讀

民間蓋社宅誘因加碼！容積獎勵提高至2倍 14縣市先適用

九合一選舉今起登記！是哪九項投票？參選保證金又是多少？

小財神降臨！下半年雲端發票加開50萬組 500元獎增至430萬組

三峽首件都更案卡位舊市區　三鶯線通車引爆房市新戰場

相關新聞

核三廠再運轉計畫 核安會：台電已繳交修訂版送審、正辦理行政程序

廢除非核家園公投過關，核能議題受關注。核安會表示，18日召開核三廠再運轉計畫綜合審查聯席總結會議，會後台電已繳交修訂版本...

經歷8次流標終於動工 國產署鄰近大巨蛋原址改建10月開工

鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案去年決標，為目前中央部會首宗危老改建案。財政部國產署今天說明，兩棟...

減輕家庭移工雇主負擔 勞動部新增變更就業安定費申請書

勞動部31日公告，新增家庭幫傭就業安定費異動申請書。聘僱外籍家庭幫傭的雇主，如於聘僱期間因家庭成員增加等事由，致聘僱點數達10點以上者，即可申請異動每月繳納就業安定費金額由5,000元調降至2,000元，以減輕雇主負擔。

美伊僵局國際氣價漲…中油：9月民生天然氣價凍漲 發電用戶調漲5.83%

台灣中油公司31日宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，2026年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

中油：9月民生天然氣價凍漲 電業漲5.83%

台灣中油宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為配合政府穩定國內物價政策，115年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

自購、修繕房貸款利息補貼明起申請 估6000戶受惠

為支持有購屋或修繕需求者，內政部國土署從明天（9月1日）上午9時至9月30日下午5時止，可申請「115年度自購及修繕住宅貸款利息補貼」，預計自購受益戶數4000戶、修繕2000戶，全國共6000戶受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。