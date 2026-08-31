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經歷8次流標終於動工 國產署鄰近大巨蛋原址改建10月開工

中央社／ 台北31日電
鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案去年決標，為目前中央部會首宗危老改建案。記者曾原信／攝影
鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案去年決標，為目前中央部會首宗危老改建案。記者曾原信／攝影

鄰近台北市大巨蛋財政部國產署原址（仁愛段基地）改建案去年決標，為目前中央部會首宗危老改建案。財政部國產署今天說明，兩棟辦公廳舍將供國產署及交通部觀光署進駐使用，並設置職場互助式教保服務中心，預計今年10月中旬開工，規劃121年3月完成搬遷。

財政部國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，國產署原光復南路辦公廳舍改建案於110年至113年辦理8次公開招標均無廠商投標，114年1月15日決標予合作廠商台境企業股份有限公司，2月26日完成簽約儀式。

李政宗說明，該案持續依計畫期程推動，今年6月中旬啟動拆除工程，預計9月中旬完成，10月中旬開工，邁入工程新建施工階段，全案預計120年11月上旬申報竣工，由國產署辦理竣工確認及驗收程序，121年3月上旬完成搬遷。

李政宗表示，該案參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式，透過與民間合作方式，由合作廠商於仁愛段基地依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積並興建政府辦公廳舍；國產署另提供位於台北市中心、基地坵塊方整且交通便捷的南港段及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物。

李政宗說明，為保障國產署權益，合作廠商依契約須將仁愛段基地興建資金存入信託專戶並專款專用，並待仁愛段基地辦公廳舍興建完竣、驗收合格及完成所有權移轉登記予國產署後，始得開始營運或經營。

李政宗表示，該案為全台首件異地地上權合作開發建置政府辦公廳舍案例，兼顧政府辦公空間需求、國有資產活化利用及民間投資開發效益，開創政府辦公廳舍建置模式全新典範。

根據規劃，仁愛段基地將分別興建地上16層及11層（地下3層及4層）兩棟辦公廳舍供國產署及交通部觀光署進駐使用，並設置職場互助式教保服務中心。

李政宗說明，該案已於決標後收取合作開發權利金新台幣2500萬元，未來順利開發完成後，除於仁愛段基地取得兩棟新建辦公廳舍，並可於南港段及中山段基地地上權存續70年期間收取土地地租，每年約1800萬餘元，創造政府財源及增加民間投資管道，有利經濟活絡發展。

大巨蛋 國產署 開工 財政部 改建案

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