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中油：9月民生天然氣價凍漲 電業漲5.83%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油公司公布年9月國內天然氣價格。圖／台灣中油提供
台灣中油公司公布年9月國內天然氣價格。圖／台灣中油提供

台灣中油宣布，因美伊談判陷入僵局，中東LNG供應不確定性高，加上歐洲提前備氣因應冬季需求，國際LNG價格仍處高檔，致進口氣源成本增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲，但為配合政府穩定國內物價政策，115年9月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

台灣中油表示，工業用戶方面，自2021年至2026年7月累計吸收金額逾1400億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，9月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收，電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，9月電業用戶天然氣價格調漲5.83%。

台灣中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

中油 天然氣 中東

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