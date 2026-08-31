國發基金百億挹注生醫活水 衛福部領航啟動「健康台灣」新動能

衛福部31日宣布，為了落實「行政院國家發展基金投資台灣生醫產業實施方案」，衛福部已在8月27日訂定發布《衛生福利部辦理投資台灣生醫產業實施方案作業要點》。以十年共100億元進行政府策略性投資，將整合法規輔導與健保資源，引導民間資金共同投入，助功生醫發展。

衛福部指出，為落實賴清德總統「健康台灣」的國政願景，並積極回應行政院生技產業策略諮詢會議（BTC）之建言，衛福部針對當前台灣生醫產業面臨的結構性困境對症下藥。過去，學研界的優良成果常在毒理測試、臨床前試驗的研發轉譯階段，因缺乏資金承接而陷入「死亡之谷」。

另一方面，新創公司即便成功取得許可證，也常面臨長達數年的「商化斷崖」，在達到商業化規模前現金流便已斷絕。本次百億基金的設立，正是為減少資金斷層，大力支持具臨床應用及國際市場潛力之創新技術與醫藥品研發。

為確保投資效益與透明度，衛福部發布的《衛生福利部辦理投資台灣生醫產業實施方案作業要點》，將設置專案辦公室及本基金信託專戶，並公開評選包含金融機構、實質投資事業、加速器及具投資計畫之企業等作為「搭配投資人」。投資範圍聚焦於具國際潛力之藥品、智慧醫療器材、再生醫療、衛福數據資訊管理等創新生醫領域，以及配合國家藥品韌性與公衛需求之關鍵技術、製造或供應鏈事業者。

衛福部強調，這項作業要點主要針對具戰略意義之生醫發展給予強力的資金搭配支持。原則上，搭配投資人與專戶之投資比例為 1:1，但若符合以下三項特定條件則可彈性調整：

一，優先投資對象與新創：投資於執行轉譯研究、智慧醫材沙盒計畫、再生醫療等優先對象，或成立8年內之新創企業，得以 1:2 比例進行搭配投資（搭配投資人1，信託專戶2）。 二，早期研發與國家韌性：針對早期研發（轉譯、臨床試驗第I/II期）或配合國家藥品韌性之案件，更得以 1:3 比例（搭配投資人1，信託專戶3）搭配，但需納入法規或醫療科技評估諮詢建議以控管風險。 三，投資額度：單次投資金額最高可達新台幣1億元，總投資金額以1億5千萬元為原則，且單一被投資事業公股比例不超過該企業實收資本額49%。

本基金的最大亮點在於「資金與政策的雙管齊下」。除了財務支持，衛福部將進一步整合臨床資源與監理沙盒機制，建立「綠色通道」，讓具潛力的國產創新產品（如新藥、AI醫材等）在取得許可證後，有機會利用沙盒試驗取得更多真實世界數據（RWD）。這些珍貴的數據不僅將成為正式健保核價的強力佐證，加速創新科技落地於國內醫療院所，更是台灣生醫產品進軍如美國 FDA 等國際市場的關鍵利器，有效降低驗證失效風險。

衛福部指出，這項方案執行期間為十年，其中前七年為投資期，後三年為處分期。衛福部將結合專業投資管理團隊，建立公開、透明的投資審議機制。更重要的是，基金將導入「資本循環與價值共享」的永續經營模式；針對成功協助產品跨越商化斷崖的案件，設計「商業化成果回饋機制」。未來受資助企業順利納入健保或產生實際營收後，將提撥部分權利金（Royalty）回流，讓收益持續滾動，生生不息地支持下一代生醫新創。

衛福部表示，面對國際強烈的政策誘因與競爭，台灣必須加速臨床轉型。透過「投資台灣生醫產業實施方案」的推動，衛福部將持續做為產業界最堅強的後盾，留住本土關鍵技術與人才，提升台灣生醫產業的國際競爭力，讓最先進的醫療科技及早嘉惠全體國人。