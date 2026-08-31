自購、修繕房貸款利息補貼明起申請 估6000戶受惠
為支持有購屋或修繕需求者，內政部國土署從明天（9月1日）上午9時至9月30日下午5時止，可申請「115年度自購及修繕住宅貸款利息補貼」，預計自購受益戶數4000戶、修繕2000戶，全國共6000戶受惠。
另外，今年9縣市共可釋出千戶婚育宅，未來3年內將再釋出1萬戶，為提高私人參與社宅興建誘因，內政部也修正都市計畫法施行細則，調高捐贈容積樓地板面積的獎勵倍數為2倍，法定容積上限放寬至1.8倍，盼六都積極跟進。
內政部國土署表示，政策自2017年開辦，每年參考最新最低生活費、中低收入戶財產標準及房市情形滾動式檢討，符合資格的民眾可透過書面郵寄或線上方式完成申請。115年度住宅補貼專區網站也提供「您適合哪種住宅補貼呢？」服務，讓有意申請的民眾，可以預先檢視自己有無符合自購或修繕住宅貸款利息補貼申請資格。
國土署補充，住宅補貼採取評點排定補貼優先順序，對於婚育、弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，可享有額外評點加分或更優惠利率。
此外，為增加民間捐助容積獎勵，增加私人參與社宅興建誘因，內政部8月12日修正發布「都市計畫法台灣省施行細則」第34條之4相關條文，適用全國共14縣市，包括基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。
國土署說明，「都市計畫法台灣省施行細則」第34條之4修正重點，包括調高捐贈容積樓地板面積的獎勵倍數為2倍，法定容積上限放寬至1.8倍，並增列中央主管機關為受贈對象，未來依獎勵取得社宅，政府會優先提供新婚2年或育有未成年子女家庭入住。
國土署表示，今年新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9縣市共可釋出千戶婚育宅，未來3年內將再釋出1萬戶，中央法規已完成調整，盼六都積極跟進，加速達成「社宅40%做為婚育宅」及「0到6歲育兒家庭可安心久住12年」等措施，讓年輕人可以安心結婚及願意生養下一代。
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