經濟部通過美商科林以98億元增資台灣 投資晶片製程設備研發及設計

經濟部投資審議會31日通過美商LAM RESEARCH CORPORATION以相當於新台幣98億3,500萬元等值之外幣，增資台灣科林，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。

經濟部投資審議會今日核准六件重大投資案件，包括兩案僑外投資、合計新台幣128.3億元；以及四件對外投資、共計3.5億美元。

在僑外投資方面，投審會今日通過美商LAM RESEARCH CORPORATION以相當於新台幣98億3,500萬元等值之外幣，增資台灣科林技術公司，從事先進半導體晶片製程所需關鍵製造設備之技術研發、設計業務。

第二案則是通過英屬開曼群島商臻鼎科技控股公司（ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED）以相當於新台幣30億元等值之外幣，增資先豐通訊公司，從事多層印刷電路板之研發、生產製造及銷售業務。

在對外投資方面，投審會通過源川國際以6,000萬美元投資設立美國YMA(TX)，從事經營生產製造固態電池、無人機相關配件等業務。以及宏康控股以1.4億美元受讓取得英屬開曼群島MIDAS HEALTH COMPANY LIMITED股權，間接取得國內事業滿得投資股份有限公司及其旗下百略集團股權，以拓展專業醫材通路及智慧醫療應用市場。

投審司並通過利億國際投資公司以92.5億日圓（約折合5,700.7萬美元）投資日本MITSUBISHI FUSO BUS MANUFACTURING CO., LTD.，從事經營巴士製造及販售業務；以及通過新唐科技以150億日圓（約折合9,436萬美元）增資日本NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION JAPAN，從事IC商品的設計服務、開發、生產製造等業務。