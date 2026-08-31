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經濟部將組團參加芝加哥工具機、美國汽配、日本塑膠等大展

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部31日表示，因應全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來台及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。繼日本五金手工具DIY展後，經濟部將陸續組團參加芝加哥工具機展(IMTS)、美國汽配展(AAPEX)、慕尼黑電子展(Electronica)、杜賽道夫醫療展(MEDICA)及日本國際橡塑膠展(IPF)等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。

日本最大的五金手工具DIY展於月27日至29日在幕張國際展覽館盛大登場，為協助業者拓展海外市場，經濟部攜手國內公協會籌組旗艦台灣館，徵集涵蓋修繕維護、居家生活、五金、安全防護及衛浴建材等領域共51家台灣優質企業參展，為本屆展覽第三大參展國，促成4,500萬美元商機。

經濟部貿易署表示，這次在日本五金手工具機展旗艦台灣館特別與金屬工業研究發展中心合作設置「產業情境展示區」，以居家修繕及永續生活應用為主題，並透過專人解說，讓國際買主能直觀體驗台灣產業解決方案。此外，另推出「Digital Zone」數位整合服務，運用數位科技展出台灣參展商及手工具、螺絲及水五金等產業公協會會員資訊、產品及提供數位導覽服務，不僅提升現場採購媒合效率，更協助未能親自參展的台灣企業同步取得曝光機會。

經濟部貿易署指出，台灣素有「手工具王國」美譽，每年為台灣創造近40億美元出口值，穩居全球前三大出口國。面對全球DIY風氣結構性成長，加上日本因應高齡化、防災整備需求增加，以及大型通路對高品質、環保永續產品之需求提升，經濟部積極運用多元拓銷管道，協助台灣企業掌握產業升級趨勢，精準對接海外大型通路買主，將高附加價值產品推向全球，爭取更高階的市場訂單。

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