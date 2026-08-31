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助攻中小微企業轉型升級！ 賴總統：明年起每年投入250億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統接見中華民國工商協進會第27屆理事長吳東亮。圖／總統府提供
賴清德總統接見中華民國工商協進會第27屆理事長吳東亮。圖／總統府提供

賴清德總統31日接見「中華民國工商協進會第27屆新任理監事」。他表示，台灣百工百業自成生態系，都具備相當強勁的競爭力。政府的責任就是打造良好的發展環境，協助中小微企業轉型升級、為期八年的千億元計畫，2027年開始將每年投入250億元。

訪賓一行由中華民國工商協進會理事長吳東亮率領，經濟部次長賴建信陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞表示，今天很高興再次在總統府與工商協進會的夥伴見面。今年6月工商協進會順利完成換屆改選。他恭喜吳東亮理事長高票連任，也恭喜各理監事當選，承擔起引領台灣工商界前進的重責大任。

賴總統指出，工商協進會成立70多年來，協助政府各項政策能夠貼近企業需求。當前，正是台灣產業轉型升級的重要時刻，這屆理監事改選以「老幹新枝、永續傳承」為主軸，非常有意義。

他認為，不論是資深企業家的經驗，或是青年企業家的新世代思維，都將為工商協進會注入豐沛的能量，協助台灣產業的發展。期盼未來產業先進能夠持續提供政府寶貴的意見，一起攜手推動台灣經濟進一步發展。

賴總統也感謝工商協進會夥伴、百工百業、全體國人與政府一起努力打拚，讓台灣持續有豐碩的經濟成果。今年上半年的經濟成長率達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率更預估可達到11.05%，創下39年來新高。

賴總統說，今天台灣受到全球關注，靠的正是長期累積的產業實力。台灣不僅擁有領先全球的科技成就，近日國際媒體也報導，台灣的扣件、手工具、水五金、精密機械等，在全球的供應鏈中更占有不可取代的地位。

他指出，台灣百工百業自成生態系，都具備相當強勁的競爭力。因此，政府的責任就是打造良好的發展環境，讓不同領域、不同規模的產業都能掌握轉型、成長的機會。像是工商協進會會員涵蓋全國工商界大、中、小型企業代表，都是政府希望一起打拚的夥伴。

賴總統表示，為了提升整體產業競爭力，他在2024年上任後提出「中小微企業多元振興發展計畫」，每年編列100多億元。在今年就職滿兩年時再宣布推出一項規模1千億元、為期八年計畫。因此，從明年開始每年將有250億元，協助中小微企業轉型升級。

另外，政府也正在研擬「中小微企業轉型升級發展條例」草案，希望對中小微企業的支持能夠制度化，促進永續發展。

賴總統認為，政府發展經濟，更重要的是讓經濟成長的果實與社會共享。政府除了透過「兆元投資國家發展方案」及「六大區域旗艦計畫」，確保產業及各地區的共榮發展；明年度中央政府總預算也持續增加對國防、地方建設、經濟發展、社會福利的投入，以更充足的資源發展經濟。

賴總統也說，在明年總預算歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，政府決定明年普發現金每人1萬元，讓國人感受到AI經濟成長帶來的實質支持。

此外，為解決少子女化問題，政府也推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從現金補助轉向由社會支持的方式；從友善職場，到推動0到18歲每人每月5,000元成長津貼，希望能夠務實、有效解決當前少子女化問題。

為確保台灣在高科技領域的領先地位，政府推出「AI新十大建設」，包括四大基礎工程。第一是人力培育，盼2040年前培養至少50萬名AI應用人才；第二是建設國家算力中心，目前已在台南南部科學園區啟用；第三是打造AI主權資料中心；第四則是確保電力穩定，並促進台灣區域平衡發展。

「AI新十大建設」將聚焦三大關鍵研究，包括量子運算、矽光子及機器人，並希望達成三項具體目標：第一，協助至少百萬家中小微企業數位轉型；第二，將台灣打造為AI創新創業的生態系；第三，讓未來各領域都能導入AI，使台灣成為AI生態圈，在未來持續保有領先地位。

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