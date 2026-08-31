嚴防西南風豪雨來襲 經濟部水利署三級開設強化防汛應變

因應低氣壓及西南風增強可能帶來的降雨影響，經濟部水利署已成立三級應變小組，全面提高警戒，並完成防汛人力、機具及物資整備工作。水利署署長林元鵬特別指示務必提前部署，強化中央與地方協力應變機制，除要求第五、六、七、八河川分署提高警戒外，也請主動瞭解地方政府是否有支援需求，並提醒加強滯洪池預排空、水路及排水設施巡檢清疏、水門及抽水站整備等工作，全力降低強降雨可能造成的災害風險。

水利署表示，由於8月31日及9月1日兩天西南風增強，容易出現短延時強降雨，各單位務必提高警覺，尤其應加強上周受0822低壓帶及西南風影響較明顯地區的防汛整備工作，如曾發生積淹水地點，應持續監控水情與加強清理排水溝等狀況，避免局部強降雨再度造成災情。

水利署表示，第五、六、七、八河川分署全面提升戒備，主動與地方政府保持密切聯繫，掌握轄區防汛整備及可能風險情形，並主動了解地方政府是否有抽水設備調度、搶險搶修或其他防災支援需求，以利即時提供協助。同時提醒地方政府把握降雨空檔，加強排水路及側溝清疏作業，並完成滯洪池預排空作業，增加蓄洪空間，以提升排洪效率及防洪能力。

針對易淹水熱點及低窪地區，特別是地下道、涵洞及易積淹水道路等路段，提醒地方政府必要時應執行封閉及交通管制措施，避免民眾誤入危險區域，確保生命財產安全。此外，各抽水站、水門及移動式抽水機等重要防洪設施，需再次確認均已完成整備及運轉檢查，維持最佳待命狀態，以因應可能發生的強降雨事件。

在水庫防洪操作方面，水利署表示，南區水資源分署密切掌握最新氣象資訊與降雨趨勢，因水庫蓄水率高，請曾文水庫、烏山頭水庫及牡丹水庫等南部重要水庫，依據降雨預報滾動檢討防洪操作策略，必要時預先調降水位，增加蓄洪空間，降低豪雨對下游地區可能造成的衝擊，兼顧防洪安全及穩定供水目標。