快訊

呼應蔡英文談社安網 蔣萬安拍板：類家內成員納SDM安全評估

TPBL／高國豪旅外心意堅定 攻城獅送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴防西南風豪雨來襲 經濟部水利署三級開設強化防汛應變

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應低氣壓及西南風增強可能帶來的降雨影響，經濟部水利署已成立三級應變小組，全面提高警戒，並完成防汛人力、機具及物資整備工作。水利署署長林元鵬特別指示務必提前部署，強化中央與地方協力應變機制，除要求第五、六、七、八河川分署提高警戒外，也請主動瞭解地方政府是否有支援需求，並提醒加強滯洪池預排空、水路及排水設施巡檢清疏、水門及抽水站整備等工作，全力降低強降雨可能造成的災害風險。

水利署表示，由於8月31日及9月1日兩天西南風增強，容易出現短延時強降雨，各單位務必提高警覺，尤其應加強上周受0822低壓帶及西南風影響較明顯地區的防汛整備工作，如曾發生積淹水地點，應持續監控水情與加強清理排水溝等狀況，避免局部強降雨再度造成災情。

水利署表示，第五、六、七、八河川分署全面提升戒備，主動與地方政府保持密切聯繫，掌握轄區防汛整備及可能風險情形，並主動了解地方政府是否有抽水設備調度、搶險搶修或其他防災支援需求，以利即時提供協助。同時提醒地方政府把握降雨空檔，加強排水路及側溝清疏作業，並完成滯洪池預排空作業，增加蓄洪空間，以提升排洪效率及防洪能力。

針對易淹水熱點及低窪地區，特別是地下道、涵洞及易積淹水道路等路段，提醒地方政府必要時應執行封閉及交通管制措施，避免民眾誤入危險區域，確保生命財產安全。此外，各抽水站、水門及移動式抽水機等重要防洪設施，需再次確認均已完成整備及運轉檢查，維持最佳待命狀態，以因應可能發生的強降雨事件。

在水庫防洪操作方面，水利署表示，南區水資源分署密切掌握最新氣象資訊與降雨趨勢，因水庫蓄水率高，請曾文水庫、烏山頭水庫及牡丹水庫等南部重要水庫，依據降雨預報滾動檢討防洪操作策略，必要時預先調降水位，增加蓄洪空間，降低豪雨對下游地區可能造成的衝擊，兼顧防洪安全及穩定供水目標。

豪雨 經濟部

延伸閱讀

豪雨颱風恐影響開學 應變中心要求落實校園災情通報

治水延宕…逾半中央管轄河川 10年未檢討防洪

這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

低壓帶+西南風未來一周全台濕答答 周一、周二南部雨下到發紫

相關新聞

民間蓋社宅誘因加碼！容積獎勵提高至2倍 14縣市先適用

為提高民間參與興建社會住宅的誘因，內政部近期修正「都市計畫法臺灣省施行細則」，將民間捐贈社宅可獲得的容積獎勵倍數提高至2倍，法定容積上限也放寬至1.8倍，目前適用基隆市、新竹市等14個縣市。國土署也喊話六都加速修法跟進，希望透過提高容積獎勵，引導更多民間力量投入社宅興建，擴大國內社宅供給。

助攻中小微企業轉型升級！ 賴總統：明年起每年投入250億元

賴清德總統31日接見「中華民國工商協進會第27屆新任理監事」。他表示，台灣百工百業自成生態系，都具備相當強勁的競爭力。政府的責任就是打造良好的發展環境，協助中小微企業轉型升級、為期八年的千億元計畫，2027年開始將每年投入250億元。

新北科技鏈躍進中東 20家企業參展LEAP 2026實體視訊雙軌出擊

新北市政府將率領20家新北企業，參加8月31日至9月3日於沙烏地阿拉伯利雅德舉行的全球科技盛會「2026中東國際先進科技展(LEAP 2026)」。本次採實體及視訊雙軌方式參展，並於展會設置「新北館」，串聯新北企業創新技術與應用成果，拓展中東市場商機。

捐助社宅給容積！內政部：14縣市獎勵提高至2倍

內政部為增加民間捐助容積獎勵增加私人參與社會住宅興建誘因，日前修正發布「都市計畫法臺灣省施行細則」第34條之4相關條文，修正重點包括調高捐贈容積樓地板面積的獎勵倍數為2倍，法定容積上限放寬至1.8倍。

彭博：新台幣去年5月暴升燒出改革 彭金隆重寫壽險1.2兆美元投資版圖

學者出身的金管會主委彭金隆，正著手改變台灣壽險業沿用數十年的投資模式，希望降低業者對美元資產的依賴。去年新台幣急升，這套投資策略短短數天便讓壽險業損失數十億美元。

政院本周拍板 八大項追加預算估逾3,000億 無人機採購待盤點

行政院預計本周四（3日）院會提出今年度中央政府追加預算案，包含因應中東情勢物價平抑措施、公務人員專業及主管加給、六大社福津貼加碼等八大項，整體追加預算規模仍在最終確認，外界估將超過3,000億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。