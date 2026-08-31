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股市長紅！財政部股息紅利進帳近百億元

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
116年度財政部單位預算。記者陳熙文／攝影
116年度財政部單位預算。記者陳熙文／攝影

116年度中央政府總預算案陸續送至立法院，其中財政部的預算書顯示財政部的投資股息紅利達近百億元，以從合作金庫金融控股公司所獲得的現金股利最高，高達33.5億餘元。

116年度財政部預算書顯示財政部明年度所列出的投資收益約為新台幣95億3510萬餘元，比去年度所列預算多出20億7987萬餘元；財政部的投資收益為現金股利，分別來自合作金庫金融控股公司、第一金融控股公司、兆豐金融公司、彰化商業銀行、關貿網路公司、華南金融控股公司、台灣中小企業銀行，以及中央再保險公司。

財政部的現金股利又以合庫金、兆豐金、第一金和彰化商銀為最大宗，其中來自合庫金的金額最大，達33億5143萬餘元。

另外，財政部116年度營業基金盈餘繳庫也達55億2915萬餘元，其中以來自台灣菸酒公司的股息紅利為最大宗，繳庫40億5100萬元，其次為中國輸出入銀行官息紅利，繳庫8.6億餘元。

財政部 股息 財政

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